-YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, 2011 yılının yaz saati uygulamasının 27 Mart gününü 28 Marta bağlayan gece saat 03.00'ten itibaren saatler 1 saat ileri alınarak gerçekleştirileceğini, ilgili kurum ve kuruluşların gerekli ayarlamaları ve düzenlemeleri eksiksiz yapmaları gerektiğini bildirdi. Haberleşme Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçmiş yıllarda her yılın mart ayının son cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece yaz saati uygulaması yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, bu uygulamanın geçmiş yıllarda olduğu gibi uygulanmış olsaydı, 2011 yılı yaz saati uygulamasında 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece saatlerin bir saat ileri alınmış olacağı belirtilerek, ''Ancak, 10 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2011/1474 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 2011 yılının yaz saati uygulaması, 27 Mart gününü 28 Mart'a bağlayan gece saat 03.00'ten itibaren saatlerin 1 saat ileri alınarak yapılması ile gerçekleştirilecektir'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, yaz saati uygulamasını yapan bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kullanılan telefon, bilgisayar ve benzeri bütün ayarlanabilir elektronik cihazlar başta olmak üzere, özellikle havacılık, bankacılık ve iletişim gibi teknolojik altyapının yoğun kullanıldığı sektörlerde kullanılmakta olan sistemlerde yaz saati uygulamasının, birçoğunda otomatik olarak her yıl mart ayının son cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece, cihaz saatlerinde yer alan bir ayarlama sayesinde kendiliğinden gerçekleştiğine işaret edildi. Dolayısıyla cihazların kendilerinin, yaz saatini, otomatik olarak 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece saat 03.00'de yapmış olacakları vurgulanan açıklamada, kendiliğinden otomatik olarak yaz saatine geçme özelliği bulunmayan ve bu özellik mevcutsa da aktif olmayan bazı cihazlar dışında, cihazların büyük bir çoğunluğunun bu özelliği otomatik olarak yapmış olacakları bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Halbuki ülkemizdeki söz konusu bu yaz saati uygulaması, Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011 yılına özel olarak bir gün sonra uygulanacaktır. Bunun sonucunda finans, bankacılık, ulaşım, iletişim gibi alanlar başta olmak üzere birçok sektördeki hizmet ve iş süreçlerinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle, tüm kurum, kuruluş, şirket ve işletmecilerin sistemlerinde, iş ve hizmet süreçlerinde gerekli ayarlamaları ve düzenlemeleri söz konusu tarihe kadar eksiksiz yapmaları, gerekiyorsa belirtilen tarihlerde (26, 27, 28 Mart 2011) sisteme ve görevli personele yönelik ilave tedbirler almaları hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.''