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Yaşam

Yaz saati uygulaması başlıyor

Gün ışığından daha fazla yararlanılması amacını taşıyan, saatlerin bir saat ileri alınması uygulaması 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek

24 Mart 2013 16:04

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulamasına önümüzdeki hafta geçilecek. Bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazar günü 3.00’den itibaren bir saat ileri alınacak.

Gün ışığından daha fazla yararlanılması amacını taşıyan, saatlerin bir saat ileri alınması uygulaması 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Bütün yurtta saatler, 31 Mart Pazar günü saat 3.00’ten (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) itibaren bir saat ileri alınacak.

Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin azaltılması hedefleniyor.

Kış saati uygulamasına 28 Ekim 2012 tarihinde geçilirken saatler 4.00’de bir saat geri alınmıştı. Saatler, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 4.00’te tekrar geri alınacak.

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