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Yaşam

Yaz saati uygulaması başladı

Bütün yurtta saatler, gece 03.00'ten itibaren bir saat ileri alındı

31 Mart 2013 11:33

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatler, gece 03.00'ten itibaren bir saat ileri alındı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması kapsamında bütün yurtta saatler, gece 03.00'ten itibaren bir saat ileri alındı.

Kış saati uygulamasına 28 Ekim 2012'de geçilirken saatler 04.00'de bir saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karar çerçevesinde bütün yurtta saatler, gece 03.00'ten itibaren bir saat ileri alındı. Saatler, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00'de tekrar bir saat geri alınacak.

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