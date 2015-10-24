Yaz saati biyolojik saati olumsuz etkiliyor



Rheinische Post gazetesinin haberine göre Federal Meclis Araştırma Komisyonu için hazırlanan ve henüz yayımlanmamış olan araştırma raporuna göre biyolojik saatimizin yaz saati uygulamasına ayak uydurması tahmin edilenden çok daha uzun sürüyor.

"Yaz saati bilançosu" başlıklı 200 sayfalık rapor göre yapılan araştırmalar yaz saati uygulamasına geçilmesinden dört hafta sonra bile biyolojik saatin hâlâ söz konusu değişime ya yetersiz uyum sağladığını ya da hiç uyum sağlayamadığını gösteriyor.

Araştırmalar kapsamında 13 yıl boyunca yapılan 27 bin ölçüm de stres hormonu kortizolün etkisinin de saat değişimini değil, güneşin doğuşunu baz aldığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağladığı yönünde de yeterli kanıt bulamadı. Enerji tasarrufunun toplam enerji tüketiminin yüzde 0,03'ünden az olduğu belirtiliyor.

Yapılan bir ankete göre, ankete katılan Alman vatandaşlarının yüzde 69'u yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savunurken, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 28’de kaldı.

Almanya'da yaz saati uygulaması yarın sabaha karşı 03:00'te sona eriyor. Saatler 03:00'te bir saat geri alınacak. Türkiye'de ise 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler nedeniyle, saatlerin bir hafta sonra geri alınması planlanıyor.