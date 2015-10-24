T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Yaz saati biyolojik saati olumsuz etkiliyor

Son yapılan araştırmalar yaz saati uygulamasının biyolojik saati olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

24 Ekim 2015 20:10


Rheinische Post gazetesinin haberine göre Federal Meclis Araştırma Komisyonu için hazırlanan ve henüz yayımlanmamış olan araştırma raporuna göre biyolojik saatimizin yaz saati uygulamasına ayak uydurması tahmin edilenden çok daha uzun sürüyor.

"Yaz saati bilançosu" başlıklı 200 sayfalık rapor göre yapılan araştırmalar yaz saati uygulamasına geçilmesinden dört hafta sonra bile biyolojik saatin hâlâ söz konusu değişime ya yetersiz uyum sağladığını ya da hiç uyum sağlayamadığını gösteriyor.

Araştırmalar kapsamında 13 yıl boyunca yapılan 27 bin ölçüm de stres hormonu kortizolün etkisinin de saat değişimini değil, güneşin doğuşunu baz aldığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağladığı yönünde de yeterli kanıt bulamadı. Enerji tasarrufunun toplam enerji tüketiminin yüzde 0,03'ünden az olduğu belirtiliyor.

Yapılan bir ankete göre, ankete katılan Alman vatandaşlarının yüzde 69'u yaz saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savunurken, uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 28’de kaldı.

Almanya'da yaz saati uygulaması yarın sabaha karşı 03:00'te sona eriyor. Saatler 03:00'te bir saat geri alınacak. Türkiye'de ise 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler nedeniyle, saatlerin bir hafta sonra geri alınması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SonPostFederal Meclis Araştırma KomisyonuAraştırmacılarAlmanKasımWelle Türkçe DW/epd/dpa/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24