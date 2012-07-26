Yaz kampına katılanların ailelerine telefon: Çocuğunuz örgüt üyesi olmuş

İzmir’in Dikili ilçesinde düzenlenen yaz kampına katılan öğrencilerin ailelerini telefonla arayarak emniyete çağıran polislerin, “Çocuğunuz örgüte üye olmuş, böyle giderse içeri alınır” dediği iddia edildi.



İzmir’in Dikili ilçesinde bu yıl 7. kez düzenlenen Öğrenci Kolektifleri Yaz Kampı’na katılan öğrencilerin aileleri büyük bir şok yaşadı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; kampa katılan öğrencilerin aileleri telefonla emniyete çağrılarak uyarıldı.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tolga Köse (20), 23 Temmuz’da evlerinin aranarak İstanbul’da yaşayan ailesinin emniyete davet edildiğini söyledi.



‘Böyle giderse içeri alınır'



Tolga Köse şöyle konuştu:

“Arayan kişi, neyle ilgili olduğunu söylememiş ancak annemle babamı emniyete davet etmiş. Babam gittiğinde kendisine ‘gizli bir soruşturma’ yürütüldüğü için ana kapıdan giremeyeceğini, arka kapıdan alacaklarını söylemişler. Babam kapıda 1 saat bekledikten sonra cebinden aranarak arka girişten içeri alınmış. ‘Oğlunuz terör kampına gitti. Bir hafta orada kaldı. Arkadaşlarından uzak dursun’ diyerek kamp ile Kocaeli’nde katıldığım eylem fotoğrafları göstermişler. ‘Oğlunuz böyle giderse içeri alınır haberiniz olsun, sonra sürpriz olmasın’ demişler. Ailemle henüz yüz yüze görüşemedim. Çok kızdılar. Kolektif’in ‘Okumuş insan halkının yanındadır’ projesi için Kocaeli’ndeyim. Ailem kampanyayı bırakıp eve dönmemi istedi. Halen de tartışma halindeyiz. Onları yatıştırmak için döneceğim.”



'Sorgu değil, görüşme'



Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 4. sınıf öğrencisi Aykut Günel’in ablası Zümre Günel de (23), “Annem polisin 22 Temmuz’da evi aradığını söyledi. ‘Oğlunuz farklı yerlerde bulunuyor, ne iş yaptığını biliyor musunuz’ diyerek emniyete ‘sorgu değil, görüşme amaçlı’ çağırmış. Ancak ikisi de gerek görmeyerek gitmedi. Arayan kişi kampı sorunca annem, ‘Geçen sene ablasıyla gitmişti. Konser, seminer oluyor’ diyerek haberinin olduğunu söylemiş” dedi.



Daşgın: Ailem gitmemi istemiyor



Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatih Daşgın da (21), ailesinin kampa gittiğini polisten öğrendiğini belirterek şunları anlattı:

“Ailem İstanbul’da yaşıyor. Kampa gittiğimi bilmiyorlardı. Geçen hafta salı günü evi arayarak babamı emniyete çağırmışlar. Babam kampa gittiğimi onlardan öğrendi. ‘Çocuğunuz Kolektif diye bir terör örgütüne üye’ diyerek bir sene boyunca katıldığım eylem fotoğraflarını dosya halinde göstermişler. İzmir’de kampa gitmiş demişler. Kampa katılanları ‘bağlamak’ için erkeklere kız arkadaş ayarlandığını söylemişler. ‘Çocuğunuza dikkat edin’ denilmiş. Annem açınca ona bilgi vermemişler, ‘Eşinizle görüşmek istiyoruz’ demişler. Evde bayağı problem oldu. ‘Uzak dur, okul bitsin sonra ilgilenirsen böyle işlerle’ gibi şeyler söylediler. Şimdi İzmit’e yaz okuluna gidemiyorum. Bir hafta katıldım ama ailem istemiyor artık.”



'Nasıl eğitim aldığını bilin'



Bu arada, Öğrenci Kolektifleri’nin Halkevleri ile yürüttüğü “Okumuş İnsan Halkın Yanındadır” kampanyasına katılan Körfez Yaz Okulu’na kayıtlı üç çocuğun ailelerinin de arandığı iddia edildi.

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hüseyin Karaboğa, konuyla ilgili olarak, “Halkevleriyle yaptığımız ortak çalışma ile çocuklara dersler veriyoruz. Derse gelen çocukların ailelerini de aramaya başlamışlar. ‘Çocuğunuzun nasıl eğitim aldığını bilin’ diyerek tedirgin etmeye çalışıyorlar” dedi.



Yedi yıldır düzenlenen kamp



Dikili ilçesinde 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Öğrenci Kolektifleri Yaz Kampı düzenlendi

Bu yıl 7. kez düzenlenen kampa 800’den fazla üniversite ve lise öğrencisi katıldı.

Kampta gençler, kamp boyunca sinema, gazetecilik, fotoğrafçılık gibi 20 fazla atölye çalışması yaptı.

Kampa katılan ünlü simalar arasında oyuncu Altan Gördüm, gazeteci Ertuğrul Mavioğlu da yer aldı.