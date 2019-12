Yaz ishaline dikkat

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan çocuk ishalleri konusunda aileleri uyardı. Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. Fettah Oğuz, zamanında yapılmayan teşhisler nedeniyle birçok çocuğun ishalden hayatını kaybettiğini söyledi.



Dr. Fettah Oğuz, sıcaklık artışıyla tüm canlıların su ihtiyaçlarının da buna paralel olarak arttığına dikkat çekerek, "Dolayısıyla insanlar, yaz aylarında daha fazla su tüketir. Böylece, bu tüketimin beklenmeyen bir sonucu olan yaz ishalleri, çoğunlukla mikroplu suların içilmesi veya bu sularla yıkanmış meyve ve sebzelerin yenilmesiyle ortaya çıkar" dedi.



Yaz ishallerinin mikropların kirlettiği suların içilmesi yada iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerin yenmesi ile başladığını ve bazen salgın hastalık haline dönüşebildiğini aktaran Dr. Oğuz, "Toplumun her kesiminde sık görülmesinin yanı sıra ishalli hastalıklar süt çocuğu dediğimiz 0-2 yaş grubunun en önemli sağlık sorunu olabilmektedir. Tüm dünyada her yıl 4 milyon civarında süt çocuğu ishalli hastalıklar nedeniyle maalesef kaybedilmekte olup, bunların büyük kısmı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. Bu ishallerin önlenmesinin en önemli yolu, menşei bilinmeyen suların tüketilmemesi ve kişisel temizliğe dikkat edilmesi, özellikle ellerin her yemekten önce ve sonra yıkanması, kullanılan ve içilen suların klorlanması, şüpheli suların, şüpheli olmasa bile salgın olduğu bilinen yerlerdeki suların kaynatılarak kullanılması, meyve ve sebzelerin iyice yıkandıktan sonra yenmesi, süt çocuğunun beslenmesi sırasında temizliğe önem verilmesi gereklidir" şeklinde konuştu.