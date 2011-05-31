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Çevre

Yaz Haziran ortasında gelecek

Türkiye, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları dışında bol yağışlı bir bahar mevsimi geçiriyor.

31 Mayıs 2011 03:00

T24- Türkiye, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları dışında bol yağışlı bir bahar mevsimi geçiriyor. Haziran ayının ortasından itibaren meteorolojik şartların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, mayıs ayı boyunca da yurt genelinde etkili olan bahar yağışlarını değerlendirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütünün, 25 Ocak 2011 tarihinde, La Nina etkisinin (Batı Pasifik Okyanusu'nda görülen okyanus akıntısının normalden ılık olması) son yüzyılın en önemli seviyesinde olacağını açıkladığını anımsatan Çağlar, şunları söyledi:

"Ülkemiz Marmara ve Kuzey Ege kıyıları dışında bol yağışlı bir bahar mevsimi geçiriyor. Yağışlı sistemlerin Akdeniz üzerinden gelmesi, atmosferin üst seviyelerinde yurdumuzu etkileyen kuzeyli hava akımlarının soğumaya neden olması ve bu soğuk havanın uzunca bir süre ülkemiz üzerinde blokaja uğraması sonucu ısınmaya bağlı kararsızlık yağışlarının güney, iç ve doğu bölgelerde etkili olması meteorolojik açıdan yağış fazlalığının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamasında La Nina etkisinin, mayıs ayını da içine alacağı ve yaz başlangıcında yavaş yavaş azalacağı öngörüsünde bulunulmuştu. Bu nedenle haziran ayının ortasından itibaren meteorolojik şartların mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor."

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