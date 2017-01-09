CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Trabzon Sürmene’de çıkan yangına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Sağlar, “Yaz günü benzin döksen benzin bitince söner, kış vakti bu yangın neyin nesidir?” diye sordu.

Sağlar’ın soru önergesi şöyle:

Trabzon Sürmene de tabiat harikası Çamburnu mevkiinde önceki gün başlayan yangın gece geç saatlerde söndürülmüştür. Yaklaşık 20 hektar alanı etkileyen yangınla ilgili mevsim şartları, 7 ayrı yerde aynı anda çıktı iddiaları ve geç müdahale tartışmalarının yanı sıra bir başka iddia da konuşulanlar arasındadır.

Trabzon Akyazı Stadının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte bölgeyi helikopterle gezen Katar Emiri’nin bu ziyaretinden kısa bir süre sonra böylesi bir yangının olması “rant” iddialarını da beraberinde getirmiştir.

Bu çerçevede:

1) Yangının yedi ayrı yerde çıktığı doğru mudur? Doğru ise nasıl aynı anda 7 ayrı yerde yangın çıkmıştır?

2) Şenol Güneş Stadı'nın açılacağı gün, Katar Emiri'nin helikopter ile bölgeyi dolaşmasının yangınla bağlantısı olabilir mi?

3) Çamburnu gibi doğa harikası bir yere Araplar'ın beş yıldızlı oteli yakışır mı?

4) Yaz günü benzin döksen benzin bitince söner, kış vakti bu yangın neyin nesidir?