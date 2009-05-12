Sıcak yaz günlerinde "Bana bir şey olmaz" diyenleri 'yaz gribi' pusuda bekliyor. Yaz aylarında havadaki ozon miktarının artması nedeniyle kişiyi tatilde yakalayan hastalıktan korunmanın yolları basit: Bol su ve sıvı tüketin, güneşte fazla kalmayın!



Rekor sıcakların ardından alerjik bünyeleri yaz gribi bekliyor. Tatilin ardından burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle kendini gösteren yalancı gribi klimalar da kolaylıkla tetikliyor. Tek ilacı ise yatak istirahati. Yaz gribinin sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde, havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde seyrettiğini anlatan Acıbadem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koptagel İlgün, "Gerek havadaki alerjik reaksiyona sebep olabilen nedenler, gerekse kişinin vücut direncinin düşmesi, yaz mevsiminin cazibesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerin artması nedeniyle bu mevsimde de sıklıkla grip tipi virüs enfeksiyona rastlamaktayız" diyor. Kişileri özellikle tatilde yakalayan, birçoğunun da yeterince dinlenmeden ve keyif alamadan dönmesine yol açan yaz gribine, diğer mevsimlerde görülebilen 'influenza' A ve B virüsleri yol açıyor.



Zatürreye kapılmadan



Ateşle seyreden bu tip yaz gribi veya enfeksiyonlarının, bazen sessiz seyredebilen ve her zaman klasik şekilde görülemeyen zatürree (pnömoni), bronşit ve diğer virüs enfeksiyonları ile karıştırılabileceği uyarısında bulunan İlgün, şöyle devam ediyor: "Onun için yaz mevsiminde görülen ishal vakalarının altında herhangi bir bakteri veya amip gibi bir etken olup olmadığını veya diğer ateşli soğuk algınlığı gibi seyreden durumlarda, başka bir virüs veya enfeksiyonun varlığını; ayırıcı tanı yönünden ciddiye almak gerekir."



Dinmeyen eklem ağrısı



Prof. Dr. İlgün konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Havadan vücudumuza solunum yoluyla giren alerjiye sebep olan bir madde, antikor dediğimiz müdafaa maddelerini geliştirir, onlar da alerji yapan maddeyle birleşip; burun akıntısı, nezle hali, bazen kaşıntı, bazen ateşle seyreden kısa süreli enfeksiyon tablosu yaratır. Buna yaz gribi ya da alerjik rinit denilebilir. Eklem ağrıları, baş ağrısı, kuruluk, nezle hali, hapşırma, gözlerde sulanma ile seyredebilir. Birçok risk faktörüne sahip olan kişiler (toplu yaşanılan yerde bulunanlar, yaşlılar, küçük çocuklar, kalp ve akciğer hastaları, hamileler gibi) bu virütik enfeksiyonlara karşı daha hassas olur."



Çocuklara dikkat



Prof. İlgün, yaz gribinin çocukları da tehlikeye attığını vurgulayarak, tedavide izlenilmesi gereken yolu şöyle özetliyor: "Tedaviye öncelikli olarak evde başlanabilir. Çocuğun yüksek ateşi düşürülür, bol sıvı ile desteklenir. Bazı destek ilaçlar var ama çocuklara grip ilaçları vermemeye çalışıyoruz. Çocuk, grip enfeksiyonunu kendi kendine yenebilir. Ancak şikâyetler artarsa o zaman hastaneye gidin. Yaz gribi ihmal edilip gerekli önlem alınmadığı takdirde zatürree, orta kulak enfeksiyonları ve sinüzit gibi durumlar gelişebilir. Diğer hastalıklardan şüphelenmek içinse en az 10 gün gibi bir süre geçmeli. Ateşinin 4-5 günden fazla sürüp, öksürüğünün giderek artması durumunda başka hastalıklara yol açmış olabileceği düşünülebilir."



İstirahatsiz asla!



Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Hakko ise en iyi tedavinin istiharat olduğunu belirterek, şu önerilerde bulunuyor: "Sıcaklar nedeniyle kaybedilen sıvı ve klimaların etkisiyle kuruyan yutak ve solunum yolları, hastalığın oluşumunu kolaylaştırır. Belirtileri azaltıcı ateş düşürücü, ağrı kesici ve öksürük giderici ilaçlar, hastalığın geçirilmesinde kişiye yararlı olur. Grip geçiren kişilerin, özellikle çalışanların, bu dönemi evlerinde geçirmesinde fayda var. Bulaşıcılığı yüksek olan bu hastalığın diğer çalışanlara bulaştırması, önemli iş kaybına neden olur." Prof. İlgün'ün yaz gribi olmak istemeyenler için tavsiyeleri şöyle:



* Dengeli beslenin.

* Diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun.

* Bu dönemde rejim yapmayın.

* Bol su ve sıvı tüketin.

* Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin.

* Uyku ve istirahate dikkat edin.

* Güneş etkisinde fazla kalmayın.

* Şikâyetleriniz yüksek ateşle beraber seyrederse, ilk fırsatta doktora başvurun.

