Yaz döneminde yeni KPSS yapılacak

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, bu yıl içinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait A grubu kadrolara yapılacak başvurular ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait öğretmen unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda kullanılmak üzere yeni bir Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.



Bakan Başesgioğlu, 2002 yılından bu yana her yıl (A) Grubu kadrolar için ve 2 yılda bir (A) ve (B) grubu kadroları kapsayacak şekilde genel KPSS yapılmasının istikrar kazandığını ifade etti.



Murat Başesgioğlu, şunları kaydetti:



“2009 yılında yeni mezun olacak adaylar ile 2008 yılında KPSS'ye girmiş adayların KPSS puanlarını yükseltebilmeleri amacıyla ve yaz döneminde mezun olacak adayların başvurmalarına imkan tanıyacak şekilde 2009 yılı içinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait (A) Grubu kadrolara yapılacak başvurular ile MEB'e ait öğretmen unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda kullanılmak üzere 2009 yılı yaz dönemi içinde KPSS yapılması uygun görülerek, bu husus ÖSYM Başkanlığına bildirilmiştir.”



Öte yandan, bu yıl içinde, 2008 yılında yapılmış olan KPSS (A ve B) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde yerleştirme yapılacağını belirten Başesgioğlu, (B) Grubu kadrolar için yapılacak yerleştirmelerin ÖSYM tarafından, (A) Grubu kadrolar için yapılacak sınavların ise ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.



Başesgioğlu, yine bu yıl içinde, ilk defa alınacak sözleşmeli personel için de 2008 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSS (B) Grubu puan türü esas alınmak suretiyle ilgili kurumlarca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde atamaların gerçekleştirileceğini bildirdi.



Personel alımında 2008 yılı KPSS sonuçları da geçerli olacak.





