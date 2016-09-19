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Yaşam

Yaz bitiyor; yarın tüm yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor

Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, İzmir, Manisa, Edirne'de yoğun yağış bekleniyor

19 Eylül 2016 17:25

Marmara bölgesi başta olmak üzere tüm yurt yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkisine girecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Ege ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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