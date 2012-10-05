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Yaşam

Yaz bitiyor, hava sıcaklıkları 12 derece düşecek

Türkiye'nin önümüzdeki hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden soğuk havanın etkisi altına girecek

05 Ekim 2012 17:10

Türkiye önümüzdeki hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek, hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün güney ve  batı kesimlerle Karadeniz bölgesinde devam edecek yağışların, yarın yurdun  kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında, pazar  günü Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz  bölgelerinde görülmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önümüzdeki hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden gelen  yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği beklenirken, yağışların  özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hafta sonunda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının,  pazartesi yurdun batı kesimlerinde, salı ve çarşamba ise tüm yurtta hissedilir derecede (8-12) azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi  bekleniyor.

 

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