Yaz bitiyor, hava sıcaklıkları 12 derece düşecek

Türkiye önümüzdeki hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek, hava sıcaklıkları 8 ila 12 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün güney ve batı kesimlerle Karadeniz bölgesinde devam edecek yağışların, yarın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında, pazar günü Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz bölgelerinde görülmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önümüzdeki hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği beklenirken, yağışların özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hafta sonunda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi yurdun batı kesimlerinde, salı ve çarşamba ise tüm yurtta hissedilir derecede (8-12) azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.