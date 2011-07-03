Yaz aylarında nasıl beslenmeli?

T24 - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, yaz aylarında doğal maden suyu ile taze sıkılmış veya ambalajlı meyve suyu, limonata veya ayranın birlikte tüketilmesinin hem susuzluk giderme hem de vücudun kaybettiği mineral ve vitaminlerin yerine konması açısından faydalı olacağını bildirdi.



Prof. Dr. Hayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte insanlarda sıvı kaybının da arttığını, bu durumun vücudun mineral dengesini bozduğunu söyledi.



Halsizlik ve tansiyon problemlerinin yanı sıra isteksizlik ve verim kaybına neden olan bu durumun önlenmesi, enerjik, sağlıklı ve verimli bir gün geçirebilmek için yaz aylarında beslenmeye, özellikle de sıvı ve mineral dengesinin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Hayoğlu, yaz aylarında vücudun kaybettiği su, mineral ve vitaminlerin mümkün olduğu kadar çabuk yerine konması gerektiğini belirtti.



Bunun için yetişkinlerin günde en az 2-2.5 litre sıvı alması gerektiğini vurgulayan İbrahim Hayoğlu, şunları kaydetti:



"Sıvı alımında meyve suyu, sıcak ve soğuk çaylar, bitkisel çaylar, ayran, limonata ve doğal maden suları tercih edilmeli. Yapısında bol miktarda su içeren karpuz da yaz meyvesi olarak çok faydalı olmasının yanında susuzluk gidermede ve serinlik verme açısından çok yararlıdır.



Özellikle yaşlı ve çocuklarda susuzluk hissi zayıf olduğundan bu kişilere bol su içirilmesi sağlık açısından önemlidir. Yaz aylarında doğal maden suyu ile taze sıkılmış veya ambalajlı meyve suyu, limonata veya ayranın birlikte tüketilmesi hem susuzluk giderme hem de vücudun kaybettiği mineral ve vitaminlerin yerine konması açısından çok faydalı olacaktır."





"Ağır yiyeceklerden uzak durulmalı"







Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, sağlık açısından sıcak yaz günlerinde ağır yağlı yiyeceklerden de uzak durulması, bunun yerine taze sebzelere dayalı hafif yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.







Söz konusu dönemde bol meyve tüketimi azar azar ancak ara öğünler oluşturularak dengeli beslenilmesi tavsiyesinde bulunan Hayoğlu, "Ara öğünlerde elma gibi meyvelere ağırlık verilmesi ve bol sıvı alınması gerekmektedir. Ayrıca sıcak yaz günlerinde fazla şıralı olmayan tatlıların veya ağırlıklı olarak hafif sütlü tatlıların tüketimi daha uygun olacaktır" dedi.