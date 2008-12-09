'Yaz aylarında doğmak başarıya engel'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yaz aylarında doğan çocuklar yetenek sınavlarında daha başarısız oluyor.



Vatan gazetesi yazarlarından Rıfat Sarıcaoğlu'nun aktardırdığı bir araştırmaya göre, yaz aylarında doğan çocukların 11-14 yaş döneminde genel yetenek sınavlarında diğer çocuklara

oranla daha başarısız olduyor. Örneğin, temmuz ve ağustosta doğan çocuğun eylülde doğan çocuğa göre, üniversiteye girme olasılığının yüzde 25 daha az olduğu belirlendi.



Yaş-okul bağlantısıyla ilgili bir diğer araştırma da şunu gösteriyor: Aynı sınıftaki öğrencilerden birkaç ay mertebesinde küçük olanlar, diyelim ki bir 7 yaş sınıfında henüz 6.5 yaşında olanlar, büyüklere kıyasla daha az başarılı oluyor. Ve bu başarı farkı ileriki yaş ve sınıflarda daha da büyüyor. İngiltere’de bu farkları kapatmak üzere ilk yıl için yaz aylarında özel sınıflar açılarak birkaç aylık ek eğitim sistemi getirilmesi planlanıyor.