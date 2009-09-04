Yaz aylarında çocuk travmaları artışta

Yaz döneminde çocuk travmalarında artış olduğu ve hastanelerin acil servislerine en çok çocuk travmaları, trafik ve iş kazaları için başvuru yapıldığı belirtildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Şefi Doç. Dr. Figen Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalıkların tanı ve tedavisinde ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek, donanımlı bir merkezde, alanında uzman hekimler tarafından yapılan hızlı, kaliteli ve doğru hizmetin yaşamsal önem taşıdığını vurguladı.

Yaz aylarında özellikle çocuk travmalarında artış olduğunu ifade eden Coşkun, bu dönemlerde çocukların sokakta daha çok vakit geçirmelerine bağlı yaralanma, düşme, çarpma gibi durumlarla karşılaştıklarını anlattı. Coşkun, bu tür kazaların hiç istenmedik durumlarla sonuçlanabildiğini belirterek, ''Sadece bizim acil servisimize günde 100-150 çocuk travması için başvuru yapılıyor. Bu sayı kış aylarında azalıyor'' dedi.

Anne-babaların, güvenliğinden emin olunmayan sokaklarda çocuklarının oynamasına izin vermemesi, park ya da site içindeki yerleri tercih etmeleri önerisinde bulunan Coşkun, özellikle kafa travması durumlarında en kısa sürede hastaneye ulaşılması uyarısında bulundu.

Yaz döneminde artan çocuk travmalarına ek olarak, acil serviste erişkin hastalarda trafik kazaları, iş kazaları, ateşli/delici kesici alet yaralanmaları içeren travmalar ile kalp krizleri, beyin kanamaları, çeşitli sebeplerle koma gibi dahili durumlarla karşılaştıklarını bildirdi.

Yoğunluk,acil servislerdeki en büyük sorun

Coşkun, acil servislerin iş yükünün çok ağır olduğunu, gün içerisinde ciddi vakalara ilk müdahalede bulunulduğunu dile getirerek, bu kadar ciddi ve fazla sayıda hasta bakımında hata oranını en aza indirebilmek için insana bağlı faktörlerin yanı sıra etkin bir acil servis mimarisi ve işleyişinin de şart olduğunu ifade etti.

Acil servislerdeki en önemli sıkıntının yoğunluk olduğunu belirten Coşkun, şunları söyledi:

''Hangi hastanın öncelikle bakılacağına karar verilmesinde, hastanın daha önce müracaat etmiş olması değil, hayati tehlike ya da uzuv kaybı tehdidi önem kazanıyor. Hastaların, bunu göz önünde bulundurması gerekiyor.

Acil servislerin, hızlı hasta bakımı sağlayan hastane bölümleri olarak algılanması da yığılmalara sebep oluyor. Polikliniklerde sıra alamayan, gündüz saatlerinde hastaneye gelmeyip gece gelmeyi ya da tetkikler hızlı yapılıyor diye acil servisleri tercih eden vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bu, gerçekten acil müdahalelere ihtiyaç duyan hastaların hizmete ulaşımında aksaklıklara sebep oluyor. Aşırı kalabalığı önleyebilmek için poliklinik hastalarının acil servisler yerine uygun polikliniklere başvurmaları konusunda hassas davranmalarını rica ediyoruz.''

Acil serviste sağlık personeline yönelik şiddet olaylarıyla da sık sık karşılaştıklarını dile getiren Coşkun, ''Özellikle kaza, kurşunlanma ve kalp krizi gibi beklenmedik bir ölümü söylemek bizim mesleğimizin en zor, en üzücü yönü. Bir de bunun üzerine bazen şiddete, hakarete maruz kalıyoruz. Bu nedenle acil servislerde güvenlik önlemleri artırılmalı ve bu konuda halka yönelik eğitimler verilmeli'' diye konuştu.