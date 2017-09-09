Yaylaya gitmek için evden çıktı, 43 gündür haber yok

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde yayladaki hayvanlarını köye getirmek için giden 29 yaşındaki Murat Ünsal\'dan 43 gündür haber alınamıyor.

Suşehri İlçesi\'ne 16 kilometre uzaklıkta bulunan 100 haneli Kekeç Köyü\'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Murat Ünsal, 29 Temmuz\'da hayvanlarını getirmek için gittiği Soğan Obası Yaylası\'nda kayboldu. Ünsal, uzun süre eve dönmeyince telaşlanan ailesi güvenlik güçlerine durumu bildirerek yardım istedi. Köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen yayla güzergahında jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aradan geçen 43 güne rağmen Ünsal\'ın izine rastlanmadı. Ünsal\'ın eşi Halime ve ailesinin kayıp olan Murat Ünsal\'ın yaşamından endişe ettikleri belirtildi. Kekeç Köyü Muhtarı Güzel Ünsal, şimdiye kadar sonuç vermeyen aramalara devam edileceğini söyledi.

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