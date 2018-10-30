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Yaylalarda kartpostallık sonbahar ve kar manzaraları

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU ve Giresun'da bin 500 rakımın üzerindeki yaylalarda yağan kar, sonbaharla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu

30 Ekim 2018 14:16

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU ve Giresun\'da bin 500 rakımın üzerindeki yaylalarda yağan kar, sonbaharla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından yüksek rakımlı yaylalardaki besicilerde küçükbaş hayvanlarıyla bin rakımlı yaylalara geri dönmeye başladı.
Ordu ve Giresun\'da geçen hafta  aniden bastıran kar yağışı yüksek rakımlı yaylalarda etkili oldu. Giresun\'da 3 bin rakımlı Karagöl yaylası ve Ordu\'da 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası obalarında kapanan yollar karla mücadele ekipleri tarafından açılırken; besiciler de küçükbaş hayvanlarıyla bin rakımlı kesimdeki yaylalara geri dönmeye başladı. 2-3 hafta süreyle bu yaylalarda kalacak olan besiciler sahil kesimlerine inmeyi planlıyor. Kar yağışının 30 santimi geçtiği yaylalarda kartpostallık görüntülerde ortaya çıktı. Sonbaharda yağan kar nedeniyle renk cümbüşü oluşurken, havanın güneşli gitmesi ve karın erimeye başlamasıyla yazın kuraklıkta kuruyan dere ve şelalelerde de su debisi yükseldi.

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