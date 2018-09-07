Yayladan dönüş başladı

Abdullah KÖSE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesinde baharla birlikte hayvanlarını yaylalara çıkaran köylüler, sonbaharın gelmesiyle geri dönmeye başladı. Küçükbaş hayvanların sürü halinde ilçe merkezinden geçişi ise zaman zaman trafiği aksattı.

İlçenin yaylalarına bahar ayları ile birlikte hayvanlarını çıkaran bölge halkı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte geri dönüşe geçti. Sürüler halinde götürdükleri hayvanları ile geri dönen köylüler, ilçe merkezinden geçerek köylerine gitti. Hayvanların geçişi sırasında ilçe merkezinde hareketli anlar yaşandı. Hayvanlar, trafik akışını yavaşlattı.



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