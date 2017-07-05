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Yayladağı'ndaki canlı bombanın üzerinden 5 kilo 250 gram TNT çıktı

Güveçci Mahallesi'nde dün yakalanan canlı bombayla ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama yapıldı

05 Temmuz 2017 15:03

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu K.A üzerinde canlı bomba düzeneği ile yakalandı. Canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT çıktığı açıklandı.

Güveççi Mahallesi'nde dün yakalanan Suriyeli canlı bombayla ilgili  Hatay Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi yakınlarından sınırı illegal yoldan geçmeye çalışan kişiler olduğu tespit  edilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtilen açıklama şu bilgiler verildi:

"Kışlak Karakol Komutanlığı birimlerinin bölgeye intikal etmesiyle Suriye uyruklu K.A., taşıdığı sırt çantası ile birlikte yakalanmıştır. Yapılan aramada çanta içerisinde, 2 şampuan kutusu ve 3 deterjan torbasına konulmuş vaziyette 5 kilo 250 gram TNT olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda fitil, 9 fünye, ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."

 

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