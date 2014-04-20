Yayladağı'na top mermisi düştü; 2 yaralı

Suriye’nin Kesab bölgesinde muhalif ve rejim askerleri arasında devam eden çatışmalar sırasında ateşlenen top mermisi, Yayladağı İlçesi’nin Denizgören Mahallesi’nde bir traktöre isabet etti. Olayda, 54 yaşındaki Mehmet Taşdemir ile 26 yaşındaki Abdussamet Önal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mahalle Muhtarı Bahtiyar Taşdemir, top mermisinin Suriye tarafından geldiğini belirterek, "Top mermisi, ağabeyim Mehmet Taşdemir’in kullandığı traktöre isabet etmiş. Ağabeyim ve traktörde bulunan yeğenim Abdussamet yaralandı. Yeğenimin durumu iyi ama ağabeyimin sağlık durumu ciddi" diye konuştu.

Valilik: Misliyle karşılık verildi

Hatay Valiliği, Suriye’den atılan top mermisi ile 2 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"20 Nisan 2014 Pazar günü saat 12.45 sıralarında ilimiz Yayladağı İlçesi Denizgören Köyü Göltarla Mevkii’ne Suriye tarafından geldiği değerlendirilen 1 adet top mermisi düşmüştür. Olayın meydana geldiği Göltarla Mevkii, sınıra kuş uçuşu 200 metre mesafededir. Söz konusu top mermisi seyir halinde bulunan bir traktöre isabet etmiş olup, traktörde bulunan M.T (54) ve A.Ö. (26) isimli iki vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Yaralı vatandaşlarımız Antakya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Değişen angajman kuralları gereği atışın yapıldığı bölgeye misliyle karşılık verilmiştir."