Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, bir süredir Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
30 Aralık'ta Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın, bugün yaşamanı yitirdi.
Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirilerek toprağa verileceği belirtildi.