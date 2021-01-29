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Koronavirüs

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

29 Ocak 2021 15:34

Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, bir süredir Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

30 Aralık'ta Koronavirüs  testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini bildiren Başkan Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

24 gün önce de tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Mustafa Sayın, bugün yaşamanı yitirdi.

Başkan Sayın'ın cenazesinin Yayladağı ilçesine getirilerek toprağa verileceği belirtildi.

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