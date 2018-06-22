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Yaylada yıldırım düşen ev yandı

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesinde bulunan bir yayla evi, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

22 Haziran 2018 15:08

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Seben ilçesinde bulunan bir yayla evi, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Seben\'e bağlı Bakırlı Yaylası\'nda bulunan Baysal Güler\'e ait yayla evine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alevler bir anda tüm evi sardı. Kimsenin olmadığı evde alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Seben ve Kıbrıscık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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