Yaylada mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Akseki İlçesi’ndeki yaylalarda aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Manavgat’ın Belenobası Mahallesi’nde oturan Savaş Balkan, Şükrü Atalay ve Şaban Gün, bugün Akseki İlçesi Göktepe Yaylası’na gezmeye gitti. Ancak aniden kar bastırınca 3 arkadaş, yaylada mahsur kaldı. Savaş Balkan’ın telefonla ulaştığı babası Hüsnü Balkan, Göktepe Yaylası’na ulaşımın daha kolay olduğu Konya’nın Bozkır İlçesi’ne giderek yetkililere haber verdi. AFAD ve jandarma ekipleri, gençleri kurtarmak için Bozkır’dan kepçeyle yola çıktı.

MUHTAR DA MAHSUR

Akseki’nin Sülek Yaylası’nda da Hocalı mahalle muhtarının da aralarında olduğu kaydedilen bir grup Manavgatlının mahsur kaldığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, Göktepe yaylasında mahsur kalanlar için Konya’nın Bozkır İlçesi’nden ekibin yola çıktığını söyledi. Kendilerinin de Sülek Yaylası’nda kalanları kurtarmak için harekete geçtiklerini anlatan Özkan, “Yaylada kaç kişinin mahsur kaldığını bilmiyoruz. Ama öğrendiğimiz kadarıyla aralarında Manavgat’ın Hocalı mahalle muhtarı da varmış. Kepçeyle yol açma çalışması yapıyorduk, kepçemiz arızalandı. Arızayı giderdikten sonra yol açma çalışmasına devam edeceğiz” dedi.