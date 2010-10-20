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Yaşam

YAYLADA MAHSUR KALANLARDAN PARA ALINACAK ORDU (A.A)

20 Ekim 2010 17:08

-YAYLADA MAHSUR KALANLARDAN PARA ALINACAK   ORDU (A.A) - 20.10.2010 - Ordu'da vatandaşlardan 20 Ekime kadar yaylalardan ayrılmaları istenirken, yaylada mahsur kalanlardan kurtarma maliyetlerinin alınacağı uyarısında bulunuldu. Ordu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz, vatandaşlardan hava şartları ne olursa olsun, 20 Ekim tarihi itibarıyla yaylaları terk etmelerini istediklerini söyledi. Pek çok kişinin yaz ayını yaylalarda geçirdiğini ifade eden Yılmaz, sonbaharla birlikte yavaş yavaş yaylaların terk edildiğini, vatandaşların dönüşü geciktirmesi ile erken bastıran kar yağışı sonucu yaylada mahsur kalma vakalarının yaşandığını bildirdi. Bu tür olayların yaşanmaması için bu yıl da vatandaşlardan hava şartları ne olursa olsun 20 Ekim tarihi itibarıyla yaylaları boşaltmalarını istediklerini dile getiren Yılmaz, ''Vatandaşlarımızdan 20 Ekime kadar hayvanlarını obalardan alarak, canik dediğimiz köylerine, kasabalarına götürmelerini istiyoruz. Bu konuda sayın valimiz vasıtasıyla kaymakamlıklara da taleplerimiz ulaştı'' dedi. Yılmaz, başlattıkları uygulamayla yaylada mahsur kalan vatandaşları en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Yaylalarımızda hava iyi gibi görünebilir, ama bir anda kar yağışı oluşabilir. Mahsur kalınması halinde bizden yardım istenir, bu da kişisel hizmete girer. Tabii vatandaşımızı orada ölüme terk edemeyiz, ama bir şartımız olur. İş makinelerinin akaryakıt ücretlerini mahsur kalan kişilerden alırız. Eğer ki vatandaşlarımız hem sağılıklarını, hem ceplerini düşünüyorlarsa mutlaka belirlediğimiz tarihe kadar yaylaları terk etsinler.'' Yılmaz, yaylada kalan vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını istedi.   

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