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Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)

MAHSUR KALAN DİĞER KİŞİLER DE KURTARILDI Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Sülek Yaylası'nda mahsur kalanlar da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı

06 Kasım 2017 20:56

MAHSUR KALAN DİĞER KİŞİLER DE KURTARILDI
Antalya\'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Sülek Yaylası\'nda mahsur kalanlar da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Belediye ekiplerinin dün akşam başlattığı; ancak hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalan kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Bugün, öğle saatlerinde, iş makineleriyle kapanan yol açılarak, yaylaya ulaşıldı. Ekipler, Sülek Yaylası\'yla birlikte diğer yaylalarda mahsur kalanların da kurtarılması için çalışma yaptı. 10 kilometreden fazla yol, iş makineleriyle açılırken, bölgeden 60 kişi ve çok sayıda hayvanın kurtarıldığı belirtildi. Yayladan kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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