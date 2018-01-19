Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde gittikleri yayladaki evde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın sonucu kurtarıldı.

Gevrekli Mahallesi\'nde oturan emekli Ahmet Çankaya, Muammer Örnek ve Emin Görür, dün gündüz saatlerinde yaylaya gezmeye gitti. Gezdikten bir süre sonra yayladaki evde dinlenen 3 kişi, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dönemedi. Saat 20.00 sıralarında Seydişehir Belediyesi ekiplerine mahsur kaldıkları yönünde haber verdi. Bunun üzerine iş makineleriyle çalışma başlatan ekip, 28 kilometrelik yolu kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu açarak 3 kişiyi kurtarabildi. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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