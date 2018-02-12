Yaylada kurdukları çadırın etrafını yabani hayvanlar sarınca yardım istediler

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde Kuzuyayla mevkiinde çadır kuran 2 kişi, etrafların yabani hayvanlar sarınca yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kar ve sisli havada büyük korku yaşayan 2 kişiyi kurtardı.

Kartepe Kuzuyayla mevkiinde çadır kuran 2 kişi, gece yabani hayvanların çadırlarının etrafını sarması üzerine AFAD\'dan yardım istedi. AFAD ekipleri hemen bölgeye gelerek Kuzuyayla kamp alanı dışında çadır kuran 2 kişiyi kurtardı. Kar ve sis nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Zehra S. ve Cemil D.\'nin gündüz saatlerinde jandarma tarafından uyarıldıkları, ancak çadırlarını kamp alanına taşımadıkları belirlendi.

KURTARMAYA GİDERKEN ARAÇLARI ÇAMURA SAPLANDI

Aynı saatlerde, AFAD ekibi Başiskele Yuvacık\'ta 5 kişiden 6 saattir haber alınamadığı ihbarıyla harekete geçti. Yuvacık Aytepe bölgesinde mahsur kaldığı öğrenilen kişilere ulaşılmaya çalışılırken, aynı bölgede 3 kişinin bulunduğu aracın çamura saplandığı ihbarı alındı. 3 kişinin, haber alınamayan 5 kişinin yakınları oldukları, onları kurtarmak için yola çıktıkları ancak araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldıkları belirlendi. AFAD ekibi önce yakınlarını kurtarmaya giden 3 kişiyi kurtardı. 5 kişinin mahsur kaldığı bölgeye ulaşma zorluğu nedeniyle saat 05.00 sıralarında 8x8 amfibik araç talebinde bulunuldu. Araç olay yerine yaklaşmışken jandarma, vatandaşların kendi imkanları ile kurtuldukları bilgisini iletti.

Kocaeli AFAD yetkilileri, zorlu hava koşullarında off- road yapmak üzere kırsal bölgelere gelen grupların olduğunu, araçlarıyla mahsur kalınca kendilerini aradıklarını, araçların çekilmesi gibi bir hizmet vermediklerini, macera arayanların bunu dikkate almaları gerektiğini belirtti.



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