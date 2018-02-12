T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaylada kurdukları çadırın etrafını yabani hayvanlar sarınca yardım istediler

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Kuzuyayla mevkiinde çadır kuran 2 kişi, etrafların yabani hayvanlar sarınca yardım istedi

12 Şubat 2018 15:05

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde Kuzuyayla mevkiinde çadır kuran 2 kişi, etrafların yabani hayvanlar sarınca yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kar ve sisli havada büyük korku yaşayan 2 kişiyi kurtardı.
Kartepe Kuzuyayla mevkiinde çadır kuran 2 kişi, gece yabani hayvanların çadırlarının etrafını sarması üzerine AFAD\'dan yardım istedi. AFAD ekipleri hemen bölgeye gelerek Kuzuyayla kamp alanı dışında çadır kuran 2 kişiyi kurtardı. Kar ve sis nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Zehra S. ve Cemil D.\'nin gündüz saatlerinde jandarma tarafından uyarıldıkları, ancak çadırlarını kamp alanına taşımadıkları belirlendi.
KURTARMAYA GİDERKEN ARAÇLARI ÇAMURA SAPLANDI
Aynı saatlerde, AFAD ekibi Başiskele Yuvacık\'ta 5 kişiden 6 saattir haber alınamadığı ihbarıyla harekete geçti. Yuvacık Aytepe bölgesinde mahsur kaldığı öğrenilen kişilere ulaşılmaya çalışılırken, aynı bölgede 3 kişinin bulunduğu aracın çamura saplandığı ihbarı alındı. 3 kişinin, haber alınamayan 5 kişinin yakınları oldukları, onları kurtarmak için yola çıktıkları ancak araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kaldıkları belirlendi. AFAD ekibi önce yakınlarını kurtarmaya giden 3 kişiyi kurtardı. 5 kişinin mahsur kaldığı bölgeye ulaşma zorluğu nedeniyle saat 05.00 sıralarında 8x8 amfibik araç talebinde bulunuldu. Araç olay yerine yaklaşmışken jandarma, vatandaşların kendi imkanları ile kurtuldukları bilgisini iletti.
Kocaeli AFAD yetkilileri, zorlu hava koşullarında off- road yapmak üzere kırsal bölgelere gelen grupların olduğunu, araçlarıyla mahsur kalınca kendilerini aradıklarını, araçların çekilmesi gibi bir hizmet vermediklerini, macera arayanların bunu dikkate almaları gerektiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİ KartepeKuzuyaylaAfetAcil Durum MüdürlüğüKartepe KuzuyaylaAFADKarZehraCemilKURTARMAYA GİDERKEN ARAÇLARISAPLANDI AynıBaşiskele YuvacıkYuvacık AytepeAraçKocaeli AFADFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24