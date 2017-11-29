Yaylada bir haftadır kar mahsuru çifte, 2 günde ulaşıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yaylada bir haftadır hayvanları ile mahsur kalan Havva ve Kasım Günay çiftine, 2 gün süren yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı. Ekipler, bir evde kalan çifti, hayvanları ile birlikte ilçe merkezine getirdi.

Çamlıhemşin\'de geçen hafta yağan yoğun kar sonucu yolu ulaşıma kapanan Marselevat Yaylası\'nda hayvanları ile birlikte mahsur kalan Havva ve Kasım Günay çifti için İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye ulaştığı yayla yolunda kepçe yardımıyla ilerleyen ekipler zor anlar yaşadı. Kurtarma çalışması sırasında yolda kalan araçlar iş makineleri ile çekildi. 2 gün süren yol açma çalışmasının ardından ekipler ulaştıkları yaylada bir evde kalan çifti, hayvanları ile birlikte ilçe merkezine indirdi.

Kasım Günay, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, \"Kar bastırınca inecektik ama bir anda çok yağınca yola çıkamadık. Devlet geldi bizi kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

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