Yaylada araçları kara saplanan 5 kişi kurtarıldı

Tezcan SOLMAZ/GÖLYAKA(Düzce), (DHA)- DÜZCE\'nin Gölyaka ilçesinde, bin 800 rakımlı Kardüz Yaylası\'nda aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan 5 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Gölyaka Kardüz Yaylası\'nda meydana geldi. Bin 800 rakımlı Kardüz Yaylası\'na çıkan Oğuzhan Eker, Sinan Özoğlu, Özgür Yılmaz, Recep Yarımkol ve Uğur Kublay\'ın olduğu araç kara saplandı. Kendi imkanlarıyla aracı çıkarmaya çalışan 5 kişi, başarısız olunca yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri karla kaplı yolu yaklaşık 3 saatte aştı. Haletli arazi aracına alınarak Gölyaka Hastanesi\'ne getirilen 5 kişi, sağlık durumlarının kontrol edilmesi ardından hastaneden ayrıldı.



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