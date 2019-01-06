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Yaylada aç kalan köpekleri jandarma besliyor

Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor

06 Ocak 2019 17:31

Yavuz ŞEN/AYBASTI (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası\'ndaki sokak köpekleri, her gün jandarma ekiplerince doğaya bırakılan yiyeceklerle besleniyor.
İlçenin 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Kar nedeniyle bölgede aç kalan sokak köpekleri de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görev sorumlukları bölgelerindeki yaylaya her gün çıkarak, 40\'a yakın köpeğe esnaftan topladıkları yiyecekleri götürüyor. Yayla esnafından Turan Saygılı, duyarlı davranış gösteren jandarma ekiplerine teşekkür ederek, \"Jandarma ekiplerimizin bu davranışı insanlığa örnek teşkil ediyor. Allah, jandarma ekiplerimizden ve devletimizden razı olsun\" dedi.

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