Yaylada aç kalan köpekleri besliyorlar

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası’nda zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için harekete geçen esnaf Yasin Bozoğlu ve Rıdvan Öner; lokanta, fırın ve kasaplardan artık yiyecek topluyor. İki esnaf, topladıkları yiyeceklerle haftanın belirli günlerinde çıktıkları yaylada kalan köpekleri besliyor.

Karadeniz\'de yağan karla birlikte yaylalar beyaza büründü. Yaylacıların göç ederek köylerine indiği yaylalarda kalan sokak köpekleri yiyecek bulmakta zorlanıyor. Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası’nda zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan köpekler için harekete geçen esnaf Yasin Bozoğlu ve Rıdvan Öner; lokanta, fırın ve kasaplardan artık yiyecek topluyor. İki esnaf, topladıkları yiyeceklerle haftanın belirli günlerinde karlı yolları aşarak yaylaya ulaşıyor. İki esnaf, yaylada kalan köpekleri getirdikleri yiyeceklerle besliyor. İki esnaf yaylaya göçlerin başlayacağı mayıs ayına kadar köpekleri besleyeceklerini belirtti.

Hayvanları ve özelliklede köpekleri çok sevdiğini anlatan Rıdvan Öner, \"Yayladaki göçlerin köylere inmesinin ardından köpekler burada kaldı. Eminim ki birçok yerde böyle sahipsiz kalan köpekler vardır. Arkadaşımla birlikte, köpekleri çok seviyoruz. Hayvanları çok seviyoruz. Tonya’daki iş yerlerinden topladığımız yiyecekleri getirip, köpekleri yediriyoruz. Hayvanlara karşı herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz\" dedi.

Yasin Bozoğlu da \"Erikbeli Yaylası’nda yaklaşık 10-15 tane köpek var. Köpeklerin yavrularının çoğu soğuktan donarak öldü. Geride kalan köpekleri beslemeye çalışıyoruz. Kar yağdığı zaman daha çok yaylaya çıkıyoruz\" diye konuştu.



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