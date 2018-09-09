Yaylacıların zorlu yolculuğu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı köylerde yaşayanlar yaz aylarını bölgedeki yaylalarda geçirdi, kışlık yiyeceklerini hazırladı. Yaylalarda eşeklerde su taşınması, çocukların oyunları, koyun ve kuzuların yüksek rakımda otlaması, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kışlık doğal ürünlerin hazırlandığı 2- 3 aylık yayla serüveni renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 2 saat süren traktör yolculuğunun ardından varılan yaylalardaki yaşam, tüm zorluklara rağmen renkli görüntüler de ortaya çıkardı.

Akyaka\'ya bağlı Geçit ile Arpaçay\'ın Küçükboğaz, Bardaklı ve Karaurgan köylüleri, yaylalarının bulunduğu kırsala yol yapılmasını da istedi. 10 yaylanın bir arada olduğu bölgedeki yol sorununa çözüm isteyen köylüler, bir dahaki yaza kadar sorunun çözülmesini umut ediyor.



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