Yaylacı kadınlar, meradaki kaçak yapıyı kazma ve kürekle yıktı

Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası\'nda, ortak kullanılan meraya inşa edilen kaçak yapı, yaylacılar arasında gerginliğe neden oldu. Yaylacı kadınlar, hayvanlarını otlatamadıkları, mera alanlarının yok olduğu gerekçesiyle kaçak yapıyı sopa, kazma ve küreklerle yıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde \'imar kirliliği\' tartışmalarıyla gündeme gelen yaylalardaki kaçak yapılar için harekete geçilmişti. İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla \'imar barışı\' kapsamı dışında kalan, 31 Aralık 2017\'den sonra inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlanmıştı. Yaylalar ve meralarda inşa edilen kaçak yapılar, hayvancılık yapan yaylacıların da tepkisine yol açıyor. Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası Kamena mevkisinde, ortak kullanılan merada inşa edilen kaçak yapı da yaylacılar arasında gerginliğe neden oldu. Yaylacı kadınlar, \"Bunu kime sordunuz da yaylanın ortasına yaptınız?\" diyerek, hayvanlarını otlatamadıkları, meraların yok olduğu gerekçesiyle sopa, kazma ve küreklerle kaçak yapıyı yıktı.

\'MERA BİZE KALSIN\'

Yaylada hayvancılık yapan Zehra Akbal, tanımadıkları kişilerin yaylanın ortasına yapı inşa ettiğini belirterek, \"Meramızda ev yapmaya kalktılar. Biz de kadınlarla toplanıp, meramıza sahip çıktık. Meramıza yabancı gelmesin. Biz burada hayvancılık yapacağız\" dedi.

Fatma Yıldız ise yaylalara sürekli ev yapılmasından yakınarak, \"Hayvanlarımızı otlatacak yerde ev yapıyorlar. Bunun için gidip, müdahale ettik. Bizim meramıza ev yapmasınlar. Kimin yaptığı da belli değil\" diye konuştu.

Fadime Atmaca da \"Meramıza ev yapanlar terörist midir, kimdir? Ne olduğu belirsiz. Gelmişler meramıza, \'Ne yapıyorsunuz?\' diye soruyoruz; \'Ev yapıyoruz\' diye cevap alıyoruz. \'Biz ustayız, ekmek parası peşindeyiz\' dediler. Onlara \'Nereden izin aldınız, kim gönderdi sizi?\' diye sorunca cevap vermiyorlar. O zaman biz de orayı kadınlarla birlikte yıktık. Mera bize kalsın, hayvancılık yapalım\" dedi.

MUHTAR: KİM OLDUKLARI BELLİ DEĞİL

Düzköy ilçesine bağlı Cevizlik Mahallesi\'nin muhtarı Yüksel Akbal, yaylada birilerinin izinsiz olarak yapı inşa ettiğini belirterek, kaçak yapılara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Akbal, \"Kadınlarımızdan Allah razı olsun. Gidip, müdahale ettiler. Bizi orada tehdit ettiler. Müdahale sırasında jandarma geldi. Bu meralar elimizden gidiyor. Hayvanlarımızı otlatmaya yollayamıyoruz; çünkü oralar yabancılarla doldu. İnsanların kim olduğu belli değil. Çocuklarımıza ne olur, diye korkuyorum. Yetkililer, çok duyarsız kalıyorlar\" diye konuştu.



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