T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yayla yolunda kaza: 3 ölü, 8 yaralı (1)

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı

12 Eylül 2018 15:41

Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)- GİRESUN\'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ericek köyü Kökdiken mevkiinde meydana geldi. Karaovacık Yaylası\'ndan dönenlerin içinde bulunduğu Aykut Tok yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla ilçe ve kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan KABAHASANOĞLUESPİYE Giresun DHA GİRESUN EspiyeKazaEricekKökdikenKaraovacık YaylasıTokKazadaAFADSağlıkVatandaşlarınTedaviye alınanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24