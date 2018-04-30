T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yayla dönüşü kamyonetle uçuruma yuvarlandılar: 2 ölü, 3 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı

30 Nisan 2018 11:32

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde, yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin yaşamını yitirirken, 1’i çocuk 3 akrabası ise yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa’ya 40 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Belbaşı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tekin (65) ve Saime Tekin (60) çifti, yakınlarıyla birlikte tarlalarını ekmek için dün Belbaşı Yaylası’na gitti. Yayladaki işlerini bitirdikten sonra aile, Mehmet Tekin’in kullandığı 07 UB 799 plakalı kamyonetle Gazipaşa’ya dönüşe geçti. Yolda Mehmet Tekin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçtaki Mehmet Tekin ile eşi Saime Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtakiakrabaları Tuğberk Şirin (20), Recep Yasin Atalay (33) ve kızı Ayşe Atalay (5) yaralandı.
Kazayı gören diğer araçtaki akrabaları durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtakileri uçurumdan çıkarmak için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınırken, yaşamını yitiren çiftin cenazeleri ise morga konuldu.
Kazada ölen Mehmet ve Saime Tekin çiftinin, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tekin’in anne ve babası olduğu öğrenildi. Olayın duyulmasıyla birlikte ailenin yakınları ve çok sayıda kişi Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne akın etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHAANTALYA GazipaşaKazada Mehmet TekinSaime TekinKazaGazipaşayaSugözü Mahallesi Belbaşı YaylasıMehmet TekinBelbaşı YaylasınaYayladakiMehmet TekininUBYolda Mehmet TekininTaklalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24