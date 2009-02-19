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Kültür-Sanat

'Yayınlanmamış 50'ye yakın bestesi var'

Türkiye'nin en büyük bestekarları arasında gösterilen Teoman Alpay'ın hiç yayınlanmamış 50'ye yakın bestesinin olduğu bildirildi.

19 Şubat 2009 02:00

Son dönemin en büyük bestekarları arasında gösterilen Teoman Alpay'ın hiç yayınlanmamış 50'ye yakın bestesinin olduğu bildirildi.

Bestekarın eşi Ruhsar Renda Alpay, 4 yıl önce vefat eden eşinin hak ettiği ilgiyi görmediğini, onun eserlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Teoman Alpay'ın ölümünün ardından, onun adına büyük bir konser düzenlenmesini, özellikle onun şarkılarıyla ünlenen sanatçıların bu konsere katılmasını istediğini belirten Alpay, ''Onun eserleri ile ünlenen, servet sahibi olanların, onun adına konser vermelerini istedim. Mesela Emel Sayın, Gönül Yazar gibi. Onun şarkılarını, halk tarafından çok benimsenmiş şarkılarını okuyanların katılmasını istedim. Ama maalesef böyle bir konseri yapamadık'' dedi

Ünlü bestekarın Türk müziğine damgasını vurmuş eserlerinden, ''Buruk Acı'', ''Sarmaşık Gülleri'' ve ''Seven Ne Yapmaz'' adlı şarkılarının, aynı isimlerle Türk filmlerinde kullanıldığına değinen Alpay, ''Sen Bensiz, Ben Sensiz''in Fransızcaya, ''Kaçamazsın''ın Yunancaya, ''Samanyolu''nun ise İngilizceye çevrildiğini kaydetti.

Eşinin, 200'e yakın bestesinin bulunduğunu dile getiren Alpay, bunlardan 50 tanesinin ünlendiğini ifade ederek, ''Teoman Alpay'ın 50'ye yakın piyasaya verilmemiş bestesi var. Hiç okunmamış eserlerini müzik dünyasına vermeyi düşünüyorum. Eserleri, eğer onun ruhunu yansıtacak şekilde okurlarsa vermeyi planlıyorum'' diye konuştu.(AA)

(AA)

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