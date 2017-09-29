Yayınevi engellemeye karşı  “mahrem” kampanyası başlattı

İstanbul (DHA) - KIRMIZI Kedi Yayınevi tarafından 2015 yılında yayınlanan, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu tarafından kaleme alınan “Mahrem / Gizli Belgelerde Türkiye’nin Sırları” adlı kitabın tanıtım ve satışını engelleme kararı alındı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Eylül 2017 tarihli kararıyla; “Mahrem”le ilgili haberlere, Kırmızı Kedi Yayınevi ile Oda Kitap’ın internet siteleri üzerinden satışına, kitaba dair tanıtım videosuna ve sosyal medya paylaşımlarına erişim yasağı konuldu ve “içeriklerin yayından çıkartılmasına” karar verildi. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından konu ile ilgili yapılan basın açıklamasında; “Keyfi engelleme girişimine karşı \'Mahrem\' kampanyası başlatıyoruz” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan tarafından kaleme alınan, ilk basımı Nisan 2015’te yayınevimizce gerçekleştirilen “Mahrem / Gizli Belgelerde Türkiye’nin Sırları” adlı kitabın tanıtım ve satışı, keyfi bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kalmış bulunuyor. Kitabın büyük yankı yaratan ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği bir bölümünde; 2007 yılında Erzurum’da 15 yaşındaki S.Ö’ye tecavüz eden 84 kişi arasında Fethullah Gülen’in yakınlarının da bulunduğu; dönemin valisinin dosyanın kapatılmasında önemli rol oynayarak suçluların yargı önüne çıkarılmasına engel olduğu belirtilmişti. Dosyanın 2014’te yeniden açılmasıyla sorumlular ve olayı kapatmaya çalışanlar hakkında yeniden yargı süreci başlamış, bu utanç verici olay yeniden Türkiye gündemine girmiş, Fethullah Gülen’in akrabalarının kimlerce ve ne gibi saiklerle korunduğu bir kez daha masaya yatırılmıştı. 21 Eylül 2017 tarihli taleple ve İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Eylül 2017 tarihli kararıyla; “Mahrem”le ilgili haberlere, Kırmızı Kedi Yayınevi ile Oda Kitap’ın internet siteleri üzerinden satışına, kitaba dair tanıtım videosuna ve sosyal medya paylaşımlarına erişim yasağı konuldu ve “içeriklerin yayından çıkartılmasına” karar verildi. Kırmızı Kedi Yayınevi olarak, bu telaşın nedenini çok iyi biliyor, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına yönelen keyfi kararı protesto ediyor, her türlü yasal hakkımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Bugüne dek çeşitli kitaplarımız ve yazarlarımız hakkında açılan davalar ve saldırılar karşısında sergilediğimiz tavrı, bu karar karşısında da sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 15 yaşındaki gencecik bir kızın masumiyetini alçakça kirletenlerin ve suçluları kollayanların, “Mahrem”de ve basında yer alan iddialar karşısında “masumiyet karinesi”ne sığınmalarının takdirini okurlarımıza ve kamuoyuna bırakıyor, bugünden itibaren “Mahrem”i Kırmızı Kedi Kitabevleri’nde yüzde 50 indirimle satacağımız bir kampanya başlatıyoruz. Saygılarımızla.”