Yayınevi değil cezaevi; tutuklu gazeteci ve yazarlar aylardır iddianame bekliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 105 gazeteci ve yazar "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan basın mensuplarının çoğu hakkında hâlâ iddianame yazılmadı.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak 208 gündür, eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal 207 gündür cezaevinde.

Bir televizyon programında kullandıkları ifadeler nedeniyle "darbe girişimi öncesinde subliminal mesaj verdikleri" iddia edilen gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan ise "darbeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklanmıştı. Ahmet Altan 153, Mehmet Altan 154 gündür tutuklu.

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri de "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik ve Akın Atalay 108 gündür cezaevinde. Gazetenin muhabiri Ahmet Şık ise 52 gün önce "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

15 Temmuz'dan sonra yapılan tutuklamalarla cezaevindeki gazeteci sayısı 150'ye dayandı. Tutuklu gazeteci ve yazarlar hakkında henüz iddianame hazırlanmış değil.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan bazı gazeteci ve yazarların kaç gündür cezaevinde oldukları şöyle:

Ahmet Altan: 153

Mehmet Altan: 154

Kadri Gürsel: 108

Murat Sabuncu: 108

Şahin Alpay: 207

Turhan Günay: 108

İnan Kızılkaya: 176

Nazlı Ilıcak: 208

Akın Atalay: 108

Güray Öz: 108

Hakan Kara: 108

Musa Kart: 108

Bülent Utku: 108

M. Kemal Güngör: 108

Ahmet Şık: 52

Ali Bulaç: 207

Ahmet Turan Alkan: 207