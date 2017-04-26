Yayınevi değil, cezaevi; tutuklu gazeteci ve yazar sayısı 159!

26 Nisan 2017 17:28
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 108 gazeteci ve yazar "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevinde bulunan toplam gazeteci sayısı 159'a ulaştı.
Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak 272 gündür, eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal 270 gündür cezaevinde.
Bir televizyon programında kullandıkları ifadeler nedeniyle "darbe girişimi öncesi subliminal mesaj verdikleri" iddia edilen gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan ise "darbeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı. Ahmet Altan 216, Mehmet Altan 217 gündür tutuklu.
Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri de "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik ve Akın Atalay 173 gündür cezaevinde. Gazetenin muhabiri Ahmet Şık da 117 gün önce "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel de, "örgüt propagandası,” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla 49 gündür tutuklu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazetecilerle ilgili olarak 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Hepsi hırsız, çocuk istismarcısı, terörist" iddiasını ileri sürdü. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bakıyorsunuz suçlarına, birinin suçu ülkemize Kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirmek. Bir diğerinin suçu polis aracına silahlı saldırıda bulunmak. Bir diğeri patlayıcı maddeyle yakalanmış. Banka soyanından, seçim bürosu yakanına kadar ne varsa bunların içinde var"
'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 31 Mart 2017 tarihinde, aralarında gazeteci Murat Aksoy ve şarkıcı Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 kişinin tahliyesine karar verildi. Bu kişiler, daha sonra haklarında yeniden "yakalama" kararı çıkartılarak tutuklandı.
Tahliye kararının ardından yeniden tutuklanan isimler şöyle:
Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil ibrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız
Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) verilerine göre tutuklu gazetecilerin isimleri şöyle:
1. Abdulkadir Turay- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
2. Abdullah Kaya- DİHA Ağrı Diyadin Muhabiri
3. Abdullah Kılıç – Meydan Gazetesi köşe yazarı
4. Abdullah Özyurt- Zaman Gazetesi muhabiri
5. Abdulvahap İş- Serbest gazeteci
6. Abdurrahim Ersöz- CİHAN Haber Ajansı muhabiri
7. Ahmet Altan
8. Ahmet Memiş – Haberdar İnternet Sitesi haber müdürü
9. Ahmet Metin Sekizkardeş- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
10. Ahmet Şık- Cumhuriyet Gazetesi
11. Ahmet Turan Alkan- Zaman Gazetesi eski yazarı
12. Ahmet Yavaş- TRT (Erzurum)
13. Akın Atalay- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı
14. Alaattin Güner- Cihan Haber Ajansı eski Medya Direktörü
15. Alaattin Kaya – Zaman Gazetesi imtiyaz sahibi
16. Ali Ahmet Böken- TRT Haber koordinatörü
17. Ali Akkuş – Zaman Gazetesi genel yayın editörü
18. Ali Aşikar – Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
19. Ali Bulaç- Zaman Gazetesi eski yazarı
20. Ali Konar- Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü
21. Ali Ünal- Zaman Gazetesi köşe yazarı
22. Ali Yüce- TRT Radyosu yayın şefi
23. Arafat Dayan- Demokratik Ulus Gazetesi eski yazı işleri müdürü
24. Arif Aslan – Serbest gazeteci
25. Aslı Ceren Aslan- Özgür Gelecek Gazetesi yazı işleri müdürü
26. Atilla Taş – Meydan Gazetesi köşe yazarı
27. Ayhan Demir – Çadıran Haber Ajansı imtiyaz sahibi
28. Ayşe Nazlı Ilıcak- Yarına Bakış Gazetesi yazarı
29. Ayşenur Parıldak- Zaman Gazetesi eski muhabiri
30. Aytekin Gezici- Gazeteci-Yazar
31. Aziz İstegün- Zaman Gazetesi Diyarbakır Bölge Temsilcisi
32. Bayram Kaya – Zaman Gazetesi muhabiri
33. Beytullah Özdemir- Zaman Gazetesi Düzce temsilcisi
34. Bülent Utku- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
35. Bünyamin Köseli – aksiyon Dergisi muhabiri
36. Cebrail Parıltı- Anadolu Ajansı (AA) Derik muhabiri
37. Cemal Azmi Kalyoncu – Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
38. Ceren Taşkın- Hatay Ses Gazetesi çalışanı
39. Cihan Acar – Bugün Gazetesi muhabiri
40. Cuma Kaya- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
41. Cuma Ulus – Miilet Gazetesi yayın koordinatörü
42. Cumali Önal- Zaman Arapça servis sorumlusu
43. Deniz Yücel- Die Welt Türkiye Temsilcisi
44. Emin Demir- Serbest Gazeteci
45. Emre Soncan- Zaman Gazetesi eski savunma muhabiri
46. Ercan Gün- Fox TV Haber Editörü
47. Erdal Süsem- Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü
48. Erdal Şen- Meydan gazetesi eski yazı işleri müdürü
49. Erol Yüksel- TRT Haber Dairesi başkan yardımcısı
50. Erol Zavar- Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
51. Ersin Şanlı- TRT yurt haberleri müdürü
52. Fatma Ölmez- Radyo Ses çalışanı
53. Faruk Akkan- Cihan Haber Ajansı genel müdürü
54. Ferhat Çiftçi- Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü
55. Fevzi Yazıcı- Zaman Gazetesi görsel yönetmeni
56. Gökçe Fırat Çulhaoğlu – Türksolu Gazetesi yazarı
57. Gurbet Çakar- Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü
58. Gültekin Avcı- Bugün köşe yazarı
59. Güray Tekin Öz- Yazar
60. Habip Güler – Zaman Gazetesi muhabiri
61. Hakan Aksel- TRT yapımcı-yönetmen
62. Hakan Ergün – Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi çalışanı
63. Hakan Karasinir- Yazar
64. Hakan Taşdelen- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
65. Halil İbrahim Balta – Zaman Gazetesi ekonomik muhabiri
66. Halil İbrahim Mert- TRT (Erzurum)
67. Hamza Günerigök- TRT spikeri
68. Hamit Dilbahar- Azadiya Welat Gazetesi yazarı, Hükümlü
69. Hanım Büşra Erdal – Zaman Gazetesi muhabiri
70. Haşim Söylemez- Aksiyon Dergisi eski yazarı
71. Hatice Duman- Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü
72. Hayati Yıldız – Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
73. Hidayet Karaca- Samanyolu Yayın Grubu Başkanı
74. Hülya Karakaya- Özgür Halk Dergisi yazı işleri müdürü
75. Hüseyin Aydın – Cihan Haber Ajansı muhabiri
76. Hüseyin Turan- Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar
77. ibrahim Kareyeğen- Zaman gazetesi eski yazı işleri müdürü
78. İdris Sayılgan, DİHA muhabiri
79. İlker İlkan- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
80. İnan Kızılkaya- Özgür Gündem Gazetesi yazı işleri müdürü
81. İsa Siyi, Haberdar İnternet Sitesi editörü
82. İsmail Avcı- Zaman Gazetesi Diyarbakır muhabiri
83. Kadri Gürsel- Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı
84. Kamuran Sunbat- DİHA Çukurova eski Muhabiri, Hükümlü
85. Kazım Kızıl – Serbest gazeteci- belgeselci
86. Kemal Sancılı- Özgür Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi
87. Kenan Karavil- Radyo Dünya genel yayın yönetmeni,Hükümlü
88. Lokman Erdoğan- Çorum Manşet Gazetesi yayın kurulu üyesi
89. Mahir Kanaat- Birgün Gazetesi çalışanı
90. Mazlum Dolan- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
91. Mehmet Altan
92. Mehmet Baransu- Taraf Gazetesi Yazarı
93. Mehmet Dener- Şanlıurfa.com sitesi yayın yönetmeni
94. Mehmet Güleş- Diha muhabiris
95. Mehmet Kuru- Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri
96. Mehmet Özdemir- Zaman Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü
97. Meltem Oktay- Dicle Haber Ajansı muhabiri
98. Mikail Barut- Özgür Halk Dergisi eski editörü, Hükümlü
99. Miktat Algül- Mezitli FM genel yayın koordinatörü,Hükümlü
100. Mizgin Çay– Radyo Karacadağ
101. Muhammet Taşçılar- Sanliurfa.com haber sitesi yayın yönetmeni
102. Murat Aksoy – Gazeteci – Yazar
103. Murat Avcıoğlu- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.
104. Murat Dağdeviren- Demokrat Gebze Gazetesi sahibi
105. Murat Öztürk- Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü
106. Murat Sabuncu- Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni
107. Musa Kart- Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi
108. Mustafa Erkan Acar – Bugün Gazetesi haber müdürü
109. Mustafa Gök- Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü
110. Mustafa Kemal Güngör- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
111. Mustafa Ünal- Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi
112. Mutlu Çölgeçen- Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü
113. Mümtazer Türköne- Zaman Gazetesi köşe yazarı
114. Nedim Türfent- Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
115. Nizamettin İzgi- Batman Gazetesi sahibi
116. Nur Ener – Yeni Asya Gazetesi editörü
117. Nuri Durna- TRT (Erzurum)
118. Nuri Yeşil- Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü
119. Nurullah Kaya- Zaman Gazetesi Gaziantep bölge temsilcisi
120. Oğuz Usluer – Habertürk TV eski haber koordinatörü
121. Olgun Matur – bizimantalya.com int. Sitesi sahibi
122. Osman Yakut- Zaman Gazetesi Antalya muhabiri
123. Ömer Çelik- DİHA haber müdürü
124. Önder Çelik- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi
125. Özcan Keser – TRT muhabiri
126. Özgür Amed (Ethem Çağır)- Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Hükümlü
127. Özkan Mayda- Antalya Zaman Gazetesi muhabiri
128. Rabia Özkaya- Özgür Halk Dergisi çalışanı
129. Ramazan Alkan- Yeni Akit muhabiri
130. Resul Cengiz- Zaman Gazetesi Denizli eski muhabiri
131. Sadık Demir- Radyo Karacadağ
132. Salih Erbekler- Radyo Karacadağ
133. Sami Tunca- Mücadele Birliği Dergisi yazı işleri müdürü, Hükümlü
134. Selman Keleş – Dihaber muhabiri
135. Serkan Aydemir- Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri
136. Serhat Şeftali – Zaman Gazetesi Antalya muhabiri
137. Seyit Kılıç – TRT Haber muhabiri
138. Seyithan Akyüz- Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü
139. Şahabettin Demir- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri, Hükümlü
140. Şahin Alpay- Zaman Gazetesi yazarı
141. Şeref Yılmaz- Irmak TV yönetim kurulu başkan yardımcı
142. Şerife Oruç- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri
143. Şirin Çoban- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
144. Togay Okay – Özgür Gelecek Gazetesi muhabiri
145. Tunca Öğreten- Diken İnternet Sitesi çalışanı
146. Tuncer Çetinkaya – Zaman Gazetesi Antalya temsilcisi
147. Turhan Günay- Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni
148. Ufuk Şanlı- Vatan Gazetesi eski yazarı
149. Ünal Tanık- RotaHaber internet sitesi genel yayın yönetmeni
150. Vahit Yazgan- Zaman Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi
151. Vedat Beki- Sözcü18 yayın yönetmeni
152. Vedat Demir- Yarına Bakış Gazetesi eski yazarı
153. Yakup Çetin – Zaman Gazetesi muhabiri
154. Yalçın Güler- TRT (Erzurum)
155. Yener Dönmez- Habervaktim sitesi kurucusu
156. Yetkin Yıldız – Aktif Haber int. sitesi genel yayın yönetmeni
157. Yılmaz Kahraman- Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü
158. Zafer Özsoy- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
159. Ziya Ataman- Dicle Haber Ajansı (DİHA) stajyer muhabiri
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