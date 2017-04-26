Yayınevi değil, cezaevi; tutuklu gazeteci ve yazar sayısı 159!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 108 gazeteci ve yazar "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevinde bulunan toplam gazeteci sayısı 159'a ulaştı.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak 272 gündür, eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal 270 gündür cezaevinde.

Bir televizyon programında kullandıkları ifadeler nedeniyle "darbe girişimi öncesi subliminal mesaj verdikleri" iddia edilen gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan ise "darbeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı. Ahmet Altan 216, Mehmet Altan 217 gündür tutuklu.

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri de "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik ve Akın Atalay 173 gündür cezaevinde. Gazetenin muhabiri Ahmet Şık da 117 gün önce "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel de, "örgüt propagandası,” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla 49 gündür tutuklu.

Erdoğan: Hapisteki gazetecilerin hepsi

hırsız, çocuk istismarcısı, terörist

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu gazetecilerle ilgili olarak 22 Mart'ta yaptığı açıklamada "Hepsi hırsız, çocuk istismarcısı, terörist" iddiasını ileri sürdü. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakıyorsunuz suçlarına, birinin suçu ülkemize Kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirmek. Bir diğerinin suçu polis aracına silahlı saldırıda bulunmak. Bir diğeri patlayıcı maddeyle yakalanmış. Banka soyanından, seçim bürosu yakanına kadar ne varsa bunların içinde var"

Tahliye edilen 21 gazeteci, tekrar tutuklandı

'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 31 Mart 2017 tarihinde, aralarında gazeteci Murat Aksoy ve şarkıcı Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 kişinin tahliyesine karar verildi. Bu kişiler, daha sonra haklarında yeniden "yakalama" kararı çıkartılarak tutuklandı.

Tahliye kararının ardından yeniden tutuklanan isimler şöyle:

Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil ibrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız

159 gazeteci tutuklu

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) verilerine göre tutuklu gazetecilerin isimleri şöyle:

1. Abdulkadir Turay- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri

2. Abdullah Kaya- DİHA Ağrı Diyadin Muhabiri

3. Abdullah Kılıç – Meydan Gazetesi köşe yazarı

4. Abdullah Özyurt- Zaman Gazetesi muhabiri

5. Abdulvahap İş- Serbest gazeteci

6. Abdurrahim Ersöz- CİHAN Haber Ajansı muhabiri

7. Ahmet Altan

8. Ahmet Memiş – Haberdar İnternet Sitesi haber müdürü

9. Ahmet Metin Sekizkardeş- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

10. Ahmet Şık- Cumhuriyet Gazetesi

11. Ahmet Turan Alkan- Zaman Gazetesi eski yazarı

12. Ahmet Yavaş- TRT (Erzurum)

13. Akın Atalay- Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı

14. Alaattin Güner- Cihan Haber Ajansı eski Medya Direktörü

15. Alaattin Kaya – Zaman Gazetesi imtiyaz sahibi

16. Ali Ahmet Böken- TRT Haber koordinatörü

17. Ali Akkuş – Zaman Gazetesi genel yayın editörü

18. Ali Aşikar – Azadiya Welat Gazetesi çalışanı

19. Ali Bulaç- Zaman Gazetesi eski yazarı

20. Ali Konar- Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi, Hükümlü

21. Ali Ünal- Zaman Gazetesi köşe yazarı

22. Ali Yüce- TRT Radyosu yayın şefi

23. Arafat Dayan- Demokratik Ulus Gazetesi eski yazı işleri müdürü

24. Arif Aslan – Serbest gazeteci

25. Aslı Ceren Aslan- Özgür Gelecek Gazetesi yazı işleri müdürü

26. Atilla Taş – Meydan Gazetesi köşe yazarı

27. Ayhan Demir – Çadıran Haber Ajansı imtiyaz sahibi

28. Ayşe Nazlı Ilıcak- Yarına Bakış Gazetesi yazarı

29. Ayşenur Parıldak- Zaman Gazetesi eski muhabiri

30. Aytekin Gezici- Gazeteci-Yazar

31. Aziz İstegün- Zaman Gazetesi Diyarbakır Bölge Temsilcisi

32. Bayram Kaya – Zaman Gazetesi muhabiri

33. Beytullah Özdemir- Zaman Gazetesi Düzce temsilcisi

34. Bülent Utku- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

35. Bünyamin Köseli – aksiyon Dergisi muhabiri

36. Cebrail Parıltı- Anadolu Ajansı (AA) Derik muhabiri

37. Cemal Azmi Kalyoncu – Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

38. Ceren Taşkın- Hatay Ses Gazetesi çalışanı

39. Cihan Acar – Bugün Gazetesi muhabiri

40. Cuma Kaya- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

41. Cuma Ulus – Miilet Gazetesi yayın koordinatörü

42. Cumali Önal- Zaman Arapça servis sorumlusu

43. Deniz Yücel- Die Welt Türkiye Temsilcisi

44. Emin Demir- Serbest Gazeteci

45. Emre Soncan- Zaman Gazetesi eski savunma muhabiri

46. Ercan Gün- Fox TV Haber Editörü

47. Erdal Süsem- Eylül Dergisi Editörü, Hükümlü

48. Erdal Şen- Meydan gazetesi eski yazı işleri müdürü

49. Erol Yüksel- TRT Haber Dairesi başkan yardımcısı

50. Erol Zavar- Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü

51. Ersin Şanlı- TRT yurt haberleri müdürü

52. Fatma Ölmez- Radyo Ses çalışanı

53. Faruk Akkan- Cihan Haber Ajansı genel müdürü

54. Ferhat Çiftçi- Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Hükümlü

55. Fevzi Yazıcı- Zaman Gazetesi görsel yönetmeni

56. Gökçe Fırat Çulhaoğlu – Türksolu Gazetesi yazarı

57. Gurbet Çakar- Hevi Kadın Dergisi, Hükümlü

58. Gültekin Avcı- Bugün köşe yazarı

59. Güray Tekin Öz- Yazar

60. Habip Güler – Zaman Gazetesi muhabiri

61. Hakan Aksel- TRT yapımcı-yönetmen

62. Hakan Ergün – Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi çalışanı

63. Hakan Karasinir- Yazar

64. Hakan Taşdelen- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

65. Halil İbrahim Balta – Zaman Gazetesi ekonomik muhabiri

66. Halil İbrahim Mert- TRT (Erzurum)

67. Hamza Günerigök- TRT spikeri

68. Hamit Dilbahar- Azadiya Welat Gazetesi yazarı, Hükümlü

69. Hanım Büşra Erdal – Zaman Gazetesi muhabiri

70. Haşim Söylemez- Aksiyon Dergisi eski yazarı

71. Hatice Duman- Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Hükümlü

72. Hayati Yıldız – Azadiya Welat Gazetesi çalışanı

73. Hidayet Karaca- Samanyolu Yayın Grubu Başkanı

74. Hülya Karakaya- Özgür Halk Dergisi yazı işleri müdürü

75. Hüseyin Aydın – Cihan Haber Ajansı muhabiri

76. Hüseyin Turan- Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar

77. ibrahim Kareyeğen- Zaman gazetesi eski yazı işleri müdürü

78. İdris Sayılgan, DİHA muhabiri

79. İlker İlkan- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı

80. İnan Kızılkaya- Özgür Gündem Gazetesi yazı işleri müdürü

81. İsa Siyi, Haberdar İnternet Sitesi editörü

82. İsmail Avcı- Zaman Gazetesi Diyarbakır muhabiri

83. Kadri Gürsel- Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı

84. Kamuran Sunbat- DİHA Çukurova eski Muhabiri, Hükümlü

85. Kazım Kızıl – Serbest gazeteci- belgeselci

86. Kemal Sancılı- Özgür Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi

87. Kenan Karavil- Radyo Dünya genel yayın yönetmeni,Hükümlü

88. Lokman Erdoğan- Çorum Manşet Gazetesi yayın kurulu üyesi

89. Mahir Kanaat- Birgün Gazetesi çalışanı

90. Mazlum Dolan- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri

91. Mehmet Altan

92. Mehmet Baransu- Taraf Gazetesi Yazarı

93. Mehmet Dener- Şanlıurfa.com sitesi yayın yönetmeni

94. Mehmet Güleş- Diha muhabiris

95. Mehmet Kuru- Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri

96. Mehmet Özdemir- Zaman Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü

97. Meltem Oktay- Dicle Haber Ajansı muhabiri

98. Mikail Barut- Özgür Halk Dergisi eski editörü, Hükümlü

99. Miktat Algül- Mezitli FM genel yayın koordinatörü,Hükümlü

100. Mizgin Çay– Radyo Karacadağ

101. Muhammet Taşçılar- Sanliurfa.com haber sitesi yayın yönetmeni

102. Murat Aksoy – Gazeteci – Yazar

103. Murat Avcıoğlu- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar.

104. Murat Dağdeviren- Demokrat Gebze Gazetesi sahibi

105. Murat Öztürk- Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü

106. Murat Sabuncu- Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni

107. Musa Kart- Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi

108. Mustafa Erkan Acar – Bugün Gazetesi haber müdürü

109. Mustafa Gök- Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Hükümlü

110. Mustafa Kemal Güngör- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

111. Mustafa Ünal- Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi

112. Mutlu Çölgeçen- Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü

113. Mümtazer Türköne- Zaman Gazetesi köşe yazarı

114. Nedim Türfent- Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

115. Nizamettin İzgi- Batman Gazetesi sahibi

116. Nur Ener – Yeni Asya Gazetesi editörü

117. Nuri Durna- TRT (Erzurum)

118. Nuri Yeşil- Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Hükümlü

119. Nurullah Kaya- Zaman Gazetesi Gaziantep bölge temsilcisi

120. Oğuz Usluer – Habertürk TV eski haber koordinatörü

121. Olgun Matur – bizimantalya.com int. Sitesi sahibi

122. Osman Yakut- Zaman Gazetesi Antalya muhabiri

123. Ömer Çelik- DİHA haber müdürü

124. Önder Çelik- Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyesi

125. Özcan Keser – TRT muhabiri

126. Özgür Amed (Ethem Çağır)- Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Hükümlü

127. Özkan Mayda- Antalya Zaman Gazetesi muhabiri

128. Rabia Özkaya- Özgür Halk Dergisi çalışanı

129. Ramazan Alkan- Yeni Akit muhabiri

130. Resul Cengiz- Zaman Gazetesi Denizli eski muhabiri

131. Sadık Demir- Radyo Karacadağ

132. Salih Erbekler- Radyo Karacadağ

133. Sami Tunca- Mücadele Birliği Dergisi yazı işleri müdürü, Hükümlü

134. Selman Keleş – Dihaber muhabiri

135. Serkan Aydemir- Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri

136. Serhat Şeftali – Zaman Gazetesi Antalya muhabiri

137. Seyit Kılıç – TRT Haber muhabiri

138. Seyithan Akyüz- Azadiya Welat Gazetesi Adana, Hükümlü

139. Şahabettin Demir- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri, Hükümlü

140. Şahin Alpay- Zaman Gazetesi yazarı

141. Şeref Yılmaz- Irmak TV yönetim kurulu başkan yardımcı

142. Şerife Oruç- Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri

143. Şirin Çoban- Azadiya Welat Gazetesi çalışanı

144. Togay Okay – Özgür Gelecek Gazetesi muhabiri

145. Tunca Öğreten- Diken İnternet Sitesi çalışanı

146. Tuncer Çetinkaya – Zaman Gazetesi Antalya temsilcisi

147. Turhan Günay- Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni

148. Ufuk Şanlı- Vatan Gazetesi eski yazarı

149. Ünal Tanık- RotaHaber internet sitesi genel yayın yönetmeni

150. Vahit Yazgan- Zaman Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi

151. Vedat Beki- Sözcü18 yayın yönetmeni

152. Vedat Demir- Yarına Bakış Gazetesi eski yazarı

153. Yakup Çetin – Zaman Gazetesi muhabiri

154. Yalçın Güler- TRT (Erzurum)

155. Yener Dönmez- Habervaktim sitesi kurucusu

156. Yetkin Yıldız – Aktif Haber int. sitesi genel yayın yönetmeni

157. Yılmaz Kahraman- Özgür Halk Dergisi Editörü, Hükümlü

158. Zafer Özsoy- Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

159. Ziya Ataman- Dicle Haber Ajansı (DİHA) stajyer muhabiri