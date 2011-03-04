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YAYINEVİ DAVASINDA TAHLİYE YOK MALATYA (A.A)

04 Mart 2011 15:32

-YAYINEVİ DAVASINDA TAHLİYE YOK MALATYA (A.A) - 04.03.2011 - Malatya'da Zirve Yayınevinde 1'i Alman uyruklu 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tanıkların bir sonraki celse getirilmesine ve Erhan Özen'in telefon dökümlerinin hazır edilmesine karar verdi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, katılanlar, sanıklar ve avukatlarının taleplerini alarak, ara kararını açıkladı. Varol Bülent Aral ile diğer 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bu celse dinlenmesi gereken ancak kendilerine ulaşılamayan tanıkların sonraki celse hazır edilmelerini kararlaştırdı. Hrant Dink davası ve Malatya Zirve Yayınevi davalarında tanıklık eden Erhan Özen'in telefon kayıtlarının çıkarılmasına karar veren heyet, duruşmayı 28 Nisan tarihine erteledi. Müdahillik talepleri kabul edilerek duruşmaya katılan Mersin Barosu Başkanı Halil Hulki Özel, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, baro yönetim kurulu olarak alınan bir kararla buraya geldiklerini ifade etti. Davaya, müşteki-müdahil olarak katıldıklarını anlatan Özel, ''Hrant Dink davasına da katılıyoruz. Avukatlık yasasının 76. ve 95/21. maddeleri uyarınca Malatya'da görülmekte olan davaya katılma kararı aldık'' dedi. Müdahil avukatlardan Erdal Doğan da, Malatya Yayınevi cinayetlerinin, ''Kafes Eylem Planı'' olarak bilinen ve iddianamesi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Poyrazköy Davasıyla birleştirilmesi gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

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