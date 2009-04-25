Yayıncılıkta devrim KİTAPMATİK!

İngiltere’de geliştirilen baskı makinesi edebiyat ve yayıncılık dünyasında bir devrime yol açacak.



Şirkete ait Londra’daki bir kitapçıda, önceki gün hizmete giren makine, istenilen bir eseri 5 dakikada okunmaya hazır hale getiriyor. Böylece, mağazada kalmayan kitabı bulamayan ya da artık yayınlanmayan bir kitabı arayan müşteriler kendi kitaplarını basabiliyor.



Yayınevi, Espresso Book Machine adını verdikleri, endüstriyel bir fotokopi makinesinin gelişmiş bir versiyonu olan makinenin, genç yazarlara da büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyor. Böylece, kitabını tamamlayan ancak yayınevlerinin toplu basımını kabul etmedikleri yazarlar da, kitaplarını istedikleri sayıda basabilecek. Blackwell, şu anda makinenin hafızasında, 400 bin kitap bulunduğunu ancak talebe göre, bu sayıyı 1 milyona kadar çıkarabileceklerini söylüyor.

