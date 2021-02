Yayıncılık sektöründen 247 kadından 'Uykularınız kaçsın" bildirisi: Cesaretimizin kırılmasına seyirci kalmayacağız

1. A. Deniz Topaktaş Varan Doğan Egmont Telif Hakları Editörü

2. Ahu Ayan İş Bankası Kültür Yayınları - Editör

3. Amy Marie Spangler Kurucu Ortak, AnatoliaLit Ajans

4. Arzu Bahar Yazar, Alakarga Yayınları - Editör

5. Arzu Eylem Yazar, Notabene Yayınları - Editör

6. Aslı Biçen Yazar, Çevirmen

7. Aslı Ilgın Kopuz Yazar

8. Aslı Mertan Yazar, Çevirmen

9. Aslı Perker Yazar

10. Aslı Tohumcu Yazar

11. Aslı Uluşahin Editör

12. Aslıhan Kopuz Yabancı Yayınları - Grafik

13. Asuman Susam Şair

14. Aycan Ak Alfa Yayınları- Editör

15. Ayça Güçlüten Yazar

16. Ayfer Tunç Yazar

17. Aylin Gergin İş Bankası Kültür Yayınları - Editör

18. Aysel Kordu Felekoğlu Bkz. Yayıncılık - Muhasebe

19. Ayser Ali A&A Rights Agency

20. Ayşe Düzkan Güldünya Yayınları - Editör

21. Ayşe Övür Yazar

22. Ayşe Sarısayın Yazar, Çevirmen

23. Ayşegül Devecioglu Yazar

24. Ayşegül Tözeren Yazar

25. Ayten Kaya Görgün Yazar

26. B. Nihan Eren Yazar

27. Bahar Güneş Halka Sanat Koordinatör

28. Bahar Siber İletişim, Editör

29. Bahar Şen Kazancı İlksatır Yayınevi Kurucusu

30. Bahar Ulukan Doğan Egmont Yayıncılık – Editör, Çevirmen

31. Banu Özyürek Yazar

32. Başak Ertür Çevirmen

33. Belma Fırat

34. Bengü Ayfer Güngör Libris Telif Hakları Ajansı Kurucu Ortak ve Temsilci

35. Beril Eyüboğlu Çevirmen

36. Berna Durmaz Yazar

37. Beste Bal Kovan Ajans- Kurucu Ortak

38. Betül Güzhan Domingo Yayınları - Grafik Tasarımcı

39. Beyza Becerikli Can Yayınları - Telif Uzmanı

40. Bige Doğu Çizer

41. Bilgen Ülgen KaraKarga Yayınları

42. Bircan Değirmenci

43. Birgül Oğuz Yazar

44. Birhan Keskin Yazar

45. Buket Uzuner Yazar

46. Burcu Ünsal Yazar

47. Burcu Yılmaz Editör, Çevirmen, İllüstratör

48. Burçin Tetik Yazar

49. Büşra Balcan Dipnot Yayınları, Çevirmen

50. Cansu Akkoyun AnatoliaLit Ajans, Telif Hakları Sorumlusu

51. Cansu Canseven AnatoliaLit Telif Hakları Ajansı

52. Cansu Dinç İllüstratör

53. Cemran Öder İletişimci

54. Ceren Ataer Ayrıntı Yayınları

55. Ceylin Aksel Can Çocuk - Editör

56. Cihan Bilgen Yazar

57. Çiçek Öztek Alef Kurucu Ortak, Dirimart Yayınları Direktör

58. Çiğdem Erkal Yazar, Çevirmen

59. Damla Göl İş Kültür Yayınları - Editör

60. Demet Ekmekçioğlu Kırmızı Kedi - Satış ve Pazarlama Koordinatörü

61. Demet Elkatip Editör - Çevirmen

62. Deniz Boz Günışığı Kitaplığı - Satış Koordinatörü

63. Deniz Demirtaş Redhouse Kidz - Satış Pazarlama Müdürü

64. Deniz Günaydın Nika Yayınevi - Yayın koordinatörü

65. Deniz Mete Can Çocuk

66. Denizhan Topaktaş Varan Doğan Egmont - Telif Hakları Sorumlusu

67. Didem Bayındır Can Yayınları Yönetici Editör

68. Dilara Erdem Çevirmen

69. Dilek Akdemir AnatoliaLİT Agency

70. Dilek Üstündağ Yazar

71. Dinya Yaman Aryen Yayınları – Editör

72. Duygu Çayırcıoğlu İletişim Yayınları - Editör

73. Duygu Ergun Sosyal Medya Sorumlusu

74. Duygu Gürkan Metis Yayınları - Editör, Çevirmen

75. Ebru Aydın Can Yayınları - Düzeltmen

76. Ece Karaağaç Yazar

77. Eda Çaça Kolektif Kitap Yayın Yönetmeni

78. Edibe Usta Bayraktar Ezgi Kitapevi Bursa

79. Elvin Vural Yazar, Editör, Çevirmen

80. Emine Bora Metis Yayınevi Grafiker

81. Emine Sarıkartal

82. Eser Demirkan Düzeltmen, Editör

83. Esmehan Devran İnci Yazar

84. Esmer Ezgi Atar Çevirmen

85. Esra Gündoğdu Penguen Kitap - Grafiker

86. Esra Kökkılıç Alfa Yayınları -Editör

87. Ezgi Berk Hippo Kitap - Editör

88. Ezgi Polat Yazar

89. Fatma Aktaş Editör

90. Fatma Banu Erol Paloma Medya Kurucu Ortak

91. Feride Çetin Yazar

92. Feryal Karakulak Metis Yayınevi - Satış Müdürü

93. Fethiye Çetin Yazar

94. Figen Şakacı Yazar

95. Fulya Bayraktar Yazar

96. Füsun Özlen Çevirmen

97. Gamze Arslan Yazar

98. Gamze Büyükkaya Martı Yayınevi - Editör

99. Gamze Erentürk Kovan Agency Kurucu Ortak

100. Gaye Boralıoğlu Yazar

101. Gaye Dinçel Yazar, Editör

102. Gonca Özmen Şair

103. Gökçe Alper Ayrıntı Yayınları

104. Gökçe Aytuğ Redhouse Kidz - Editör

105. Gökçe Yavaş Altın Kitaplar - Dış İlişkiler Koordinatörü

106. Göksu Baykal Yazar

107. Gözde Öztürk İletişim Yayınları - Üretim Planlama

108. Gülnur Acar Savran Çevirmen

109. Gülseren Özlen

110. Gülşah Özdemir Koryürek Yazar

111. Güneş Akkor Cezar İletişim Yayınları - Editör

112. Güneş Turhanlı Hil Yayın - Editör

113. Hacer Er İş Kültür Yayınları - Editör

114. Handan Gökçek Yazar

115. Hande Demirtaş Günışığı Kitaplığı - Genel Müdür Yardımcısı

116. Hande Ortaç Yazar

117. Havva Güneş Akçay Front End Developer - Grafiker

118. Hazal Baydur İthaki Yayınları

119. Hilal Dikmen İlksatır Yayınevi

120. Hülya Soyşekerci Yazar - Eleştirmen

121. Hümanur Turan Martı Yayınevi - Editör

122. Irmak Zileli Yazar

123. Işık Gençer Pan yayıncılık

124. İdil Çetin Çevirmen

125. İlkay Yılmaz Yazar

126. İlke Aykanat Çam Tudem Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni

127. Jaklin Çelik Yazar

128. Jale Sancak Yazar

129. Karin Tellioğlu Kalem Ajans

130. Keriman Güldiken Doğan Egmont - Editör

131. Leyla Ruhan Okyay Yazar

132. Lora Sarı Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap –Editör

133. M. Banu Aksoy Yazar

134. Mehtap Doğan Güldünya Yayınları - Basın danışmanı

135. Melek Özlem Sezer Yazar

136. Meliha Yıldırım Yazar

137. Melis Oflas

138. Melis Özbakır İthaki Yayınları - Dijital Medya Sorumlusu

139. Melisa Ceren Hasmaden Editör

140. Menekşe Toprak Yazar

141. Meriç Mekik Yazar, Çevirmen

142. Merin Sever İletişim Yayınları - Basın İlişkileri

143. Merve Akıncı Almaz Alfa Yayın Grubu - Telif Hakları Sorumlusu, Editör

144. Merve Diler Kalem Ajans - Telif Hakları ve Sözleşme Sorumlusu

145. Merve Öngen Onk Ajans - Yabancı Kitap Hakları Direktörü

146. Merve Öztürk İletişim Yayınları - Editör ve Yayın Kurulu Üyesi

147. Meryem Erdal

148. Mevsim Yenice Yazar

149. Mina Tansel

150. Mine Soysal Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni, Yazar

151. Mine Şirin Ceylan Yayınları

152. Mutlu Dinçer Yazar, Editör

153. Müge Çavdar Kolektif Kitap - Editör

154. Müge İplikçi Yazar

155. Müge Sökmen Metis Yayınları - Editör, Yayıncı, Çevirmen

156. Müjde Başkale İllüstratör

157. Münevver Kızıl

158. Münire Çalışkan Tuğ Yazarı, Editör

159. Müren Beykan Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni, Editör

160. Naciye Dipburun Altın Kitaplar - Dizgi servisi

161. Nalan Çelik Türkiye Yazarlar Sendikası 2.Başkanı

162. Nazlı Berivan Ak Editör, April Yayıncılık

163. Nazlı Gürkaş The Black Cat Ageny - Kurucu Ortak

164. Necmiye Alpay Yazar

165. Nermin Yıldırım Yazar

166. Neslihan Acu Yazar

167. Nesrin Demiryontan Metis - Çevirmen

168. Neşe Açarı Anatolialit Telif ve Tercümanlık

169. Neşe Bakan İlksatır Yayınevi - Editör

170. Nil Ormanlı Balpınar Domingo Yayınevi - Editör

171. Nilay Gökçe Arayıcı Domingo Yayınevi - Editör

172. Nilay Özer Şair, TYS Yönetim Kurulu Üyesi

173. Nilüfer Benal Yazar

174. Nimet Kirşan April Yayıncılık - Editör

175. Nuray Önoğlu Çevirmen

176. Nurdan Gürbilek Yazar

177. Nurhan Suerdem Yazar

178. Onur Bütün Yazar

179. Oya Baydar Yazar

180. Oya Yağcı Yazar

181. Oylum Yılmaz Eriş Kultura Litera Limited -Yazar - Edebiyat Eleştirmeni

182. Özge Açıkkol Editör, Çevirmen

183. Özge Calafato Yazar, AltKitap - Editör

184. Özge Uysal Omega Yayınları – Editör, Telif Hakları Sorumlusu

185. Özlem Akcan Kırmızı Kedi Çocuk - Editör

186. Özlem Tutar İlksatır Yayınları

187. Öznur Özkaya Çevirmen

188. Pelin Buzluk Yazar

189. Pınar Güven İş Bankası Kültür Yayınları - Editör

190. Pınar Öğünç Yazar

191. Rahime Sarıçelik Akademisyen, Yazar

192. Raşel Rakella Asal

193. Raşel Meseri Yazar, Belgeselci

194. Ruken Kızıler İş Bankası Kültür Yayınları - Editör

195. Saadet Özen Everest Yayınları - Yayın Yönetmeni

196. Sadice Alkar Doster

197. Saime Bircan Sak Yazar 198.Samiye Öz 199. Sanem Sirer Siren Yayınları - Yayın Yönetmeni

200. Sara Şahinkanat Yazar

201. Seçil Epik Umami Kitap - Editör

202. Seda Mit İletişim yayınları - Grafiker

203. Sema Kaygusuz Yazar

204. Semrin Şahin Yazar

205. Sena Akalın Çevirmen, Editör

206. Sena Uzunoğlu Domingo yayınevi - Koordinasyon-Operasyon

207. Senem Aytaç Altyazı Sinema Dergisi - Sinema Yazarı

208. Senem Gezeroğlu Yazar

209. Senem Timuroğlu Akademisyen, Yazar

210. Seray Şahiner Yazar

211. Sevengül Sönmez Editör, Eğitimci

212. Sevgi Çifter Kadın Yazarlar Derneği

213. Sevi Sönmez Ajans Letra

214. Sevilay Çelenk Akademisyen, Yazar

215. Sevim Korkmaz Dinç

216. Sibel Çelik Martı Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni

217. Sibel Oral Yazar

218. Sibel Öz Notabene Yayınevi, Editör

219. Simla Sunay Yazar

220. Sinem Sal Yazar

221. Su Başbuğu AltKitap - Editör, Tasarımcı

222. Sultan Gülsün

223. Suna Güler

224. Suzan Demir

225. Süreyya Köle Yazar

226. Şebnem Sunar Can Yayınları - Editör

227. Şehnur Helvacılar Gergedan Yayınları

228. Şengül Can Yazar

229. Şengül Yüksel Dergi Yayın Koordinatörü

230. Şeniz Baş Yazar

231. Şeyda Öztürk Editör, Çevirmen

232. Şirin Etik Can Yayınları - Editör

233. Şükran Yiğit Yazar

234. Şükran Yücel Yazar - Çevirmen

235. Taçlı Yazıcıoğlu Yazar

236. Tekgül Arı Yazar

237. Tuğba Çelik Korat Altkitap Yayınevi - Editör

238. Tuğçe Nida Gökırmak İthaki Yayınları - Editör

239. Yasemin Yazıcı Yazar

240. Yeşim Erdem Yazar

241. Yıldız Temirtürkan Çevirmen, Editör

242. Yonca Dalar Çevirmen

243. Zeynep Alpaslan Yazar

244. Zeynep Direk Akademisyen, Yazar

245. Zeynep Göğüş Yazar

246. Zeynep Özatalay Çizer

247. Zübeyde Abat Koridor Yayıncılık