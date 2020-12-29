Yayıncılık sektöründen 247 kadından 'Uykularınız kaçsın" bildirisi: Cesaretimizin kırılmasına seyirci kalmayacağız

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1. A. Deniz Topaktaş Varan Doğan Egmont Telif Hakları Editörü
2. Ahu Ayan İş Bankası Kültür Yayınları - Editör
3. Amy Marie Spangler Kurucu Ortak, AnatoliaLit Ajans
4. Arzu Bahar Yazar, Alakarga Yayınları - Editör
5. Arzu Eylem Yazar, Notabene Yayınları - Editör
6. Aslı Biçen Yazar, Çevirmen
7. Aslı Ilgın Kopuz Yazar
8. Aslı Mertan Yazar, Çevirmen
9. Aslı Perker Yazar
10. Aslı Tohumcu Yazar
11. Aslı Uluşahin Editör
12. Aslıhan Kopuz Yabancı Yayınları - Grafik
13. Asuman Susam Şair
14. Aycan Ak Alfa Yayınları- Editör
15. Ayça Güçlüten Yazar
16. Ayfer Tunç Yazar
17. Aylin Gergin İş Bankası Kültür Yayınları - Editör
18. Aysel Kordu Felekoğlu Bkz. Yayıncılık - Muhasebe
19. Ayser Ali A&A Rights Agency
20. Ayşe Düzkan Güldünya Yayınları - Editör
21. Ayşe Övür Yazar
22. Ayşe Sarısayın Yazar, Çevirmen
23. Ayşegül Devecioglu Yazar
24. Ayşegül Tözeren Yazar
25. Ayten Kaya Görgün Yazar
26. B. Nihan Eren Yazar
27. Bahar Güneş Halka Sanat Koordinatör
28. Bahar Siber İletişim, Editör
29. Bahar Şen Kazancı İlksatır Yayınevi Kurucusu
30. Bahar Ulukan Doğan Egmont Yayıncılık – Editör, Çevirmen
31. Banu Özyürek Yazar
32. Başak Ertür Çevirmen
33. Belma Fırat
34. Bengü Ayfer Güngör Libris Telif Hakları Ajansı Kurucu Ortak ve Temsilci
35. Beril Eyüboğlu Çevirmen
36. Berna Durmaz Yazar
37. Beste Bal Kovan Ajans- Kurucu Ortak
38. Betül Güzhan Domingo Yayınları - Grafik Tasarımcı
39. Beyza Becerikli Can Yayınları - Telif Uzmanı
40. Bige Doğu Çizer
41. Bilgen Ülgen KaraKarga Yayınları
42. Bircan Değirmenci
43. Birgül Oğuz Yazar
44. Birhan Keskin Yazar
45. Buket Uzuner Yazar
46. Burcu Ünsal Yazar
47. Burcu Yılmaz Editör, Çevirmen, İllüstratör
48. Burçin Tetik Yazar
49. Büşra Balcan Dipnot Yayınları, Çevirmen
50. Cansu Akkoyun AnatoliaLit Ajans, Telif Hakları Sorumlusu
51. Cansu Canseven AnatoliaLit Telif Hakları Ajansı
52. Cansu Dinç İllüstratör
53. Cemran Öder İletişimci
54. Ceren Ataer Ayrıntı Yayınları
55. Ceylin Aksel Can Çocuk - Editör
56. Cihan Bilgen Yazar
57. Çiçek Öztek Alef Kurucu Ortak, Dirimart Yayınları Direktör
58. Çiğdem Erkal Yazar, Çevirmen
59. Damla Göl İş Kültür Yayınları - Editör
60. Demet Ekmekçioğlu Kırmızı Kedi - Satış ve Pazarlama Koordinatörü
61. Demet Elkatip Editör - Çevirmen
62. Deniz Boz Günışığı Kitaplığı - Satış Koordinatörü
63. Deniz Demirtaş Redhouse Kidz - Satış Pazarlama Müdürü
64. Deniz Günaydın Nika Yayınevi - Yayın koordinatörü
65. Deniz Mete Can Çocuk
66. Denizhan Topaktaş Varan Doğan Egmont - Telif Hakları Sorumlusu
67. Didem Bayındır Can Yayınları Yönetici Editör
68. Dilara Erdem Çevirmen
69. Dilek Akdemir AnatoliaLİT Agency
70. Dilek Üstündağ Yazar
71. Dinya Yaman Aryen Yayınları – Editör
72. Duygu Çayırcıoğlu İletişim Yayınları - Editör
73. Duygu Ergun Sosyal Medya Sorumlusu
74. Duygu Gürkan Metis Yayınları - Editör, Çevirmen
75. Ebru Aydın Can Yayınları - Düzeltmen
76. Ece Karaağaç Yazar
77. Eda Çaça Kolektif Kitap Yayın Yönetmeni
78. Edibe Usta Bayraktar Ezgi Kitapevi Bursa
79. Elvin Vural Yazar, Editör, Çevirmen
80. Emine Bora Metis Yayınevi Grafiker
81. Emine Sarıkartal
82. Eser Demirkan Düzeltmen, Editör
83. Esmehan Devran İnci Yazar
84. Esmer Ezgi Atar Çevirmen
85. Esra Gündoğdu Penguen Kitap - Grafiker
86. Esra Kökkılıç Alfa Yayınları -Editör
87. Ezgi Berk Hippo Kitap - Editör
88. Ezgi Polat Yazar
89. Fatma Aktaş Editör
90. Fatma Banu Erol Paloma Medya Kurucu Ortak
91. Feride Çetin Yazar
92. Feryal Karakulak Metis Yayınevi - Satış Müdürü
93. Fethiye Çetin Yazar
94. Figen Şakacı Yazar
95. Fulya Bayraktar Yazar
96. Füsun Özlen Çevirmen
97. Gamze Arslan Yazar
98. Gamze Büyükkaya Martı Yayınevi - Editör
99. Gamze Erentürk Kovan Agency Kurucu Ortak
100. Gaye Boralıoğlu Yazar
101. Gaye Dinçel Yazar, Editör
102. Gonca Özmen Şair
103. Gökçe Alper Ayrıntı Yayınları
104. Gökçe Aytuğ Redhouse Kidz - Editör
105. Gökçe Yavaş Altın Kitaplar - Dış İlişkiler Koordinatörü
106. Göksu Baykal Yazar
107. Gözde Öztürk İletişim Yayınları - Üretim Planlama
108. Gülnur Acar Savran Çevirmen
109. Gülseren Özlen
110. Gülşah Özdemir Koryürek Yazar
111. Güneş Akkor Cezar İletişim Yayınları - Editör
112. Güneş Turhanlı Hil Yayın - Editör
113. Hacer Er İş Kültür Yayınları - Editör
114. Handan Gökçek Yazar
115. Hande Demirtaş Günışığı Kitaplığı - Genel Müdür Yardımcısı
116. Hande Ortaç Yazar
117. Havva Güneş Akçay Front End Developer - Grafiker
118. Hazal Baydur İthaki Yayınları
119. Hilal Dikmen İlksatır Yayınevi
120. Hülya Soyşekerci Yazar - Eleştirmen
121. Hümanur Turan Martı Yayınevi - Editör
122. Irmak Zileli Yazar
123. Işık Gençer Pan yayıncılık
124. İdil Çetin Çevirmen
125. İlkay Yılmaz Yazar
126. İlke Aykanat Çam Tudem Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni
127. Jaklin Çelik Yazar
128. Jale Sancak Yazar
129. Karin Tellioğlu Kalem Ajans
130. Keriman Güldiken Doğan Egmont - Editör
131. Leyla Ruhan Okyay Yazar
132. Lora Sarı Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap –Editör
133. M. Banu Aksoy Yazar
134. Mehtap Doğan Güldünya Yayınları - Basın danışmanı
135. Melek Özlem Sezer Yazar
136. Meliha Yıldırım Yazar
137. Melis Oflas
138. Melis Özbakır İthaki Yayınları - Dijital Medya Sorumlusu
139. Melisa Ceren Hasmaden Editör
140. Menekşe Toprak Yazar
141. Meriç Mekik Yazar, Çevirmen
142. Merin Sever İletişim Yayınları - Basın İlişkileri
143. Merve Akıncı Almaz Alfa Yayın Grubu - Telif Hakları Sorumlusu, Editör
144. Merve Diler Kalem Ajans - Telif Hakları ve Sözleşme Sorumlusu
145. Merve Öngen Onk Ajans - Yabancı Kitap Hakları Direktörü
146. Merve Öztürk İletişim Yayınları - Editör ve Yayın Kurulu Üyesi
147. Meryem Erdal
148. Mevsim Yenice Yazar
149. Mina Tansel
150. Mine Soysal Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni, Yazar
151. Mine Şirin Ceylan Yayınları
152. Mutlu Dinçer Yazar, Editör
153. Müge Çavdar Kolektif Kitap - Editör
154. Müge İplikçi Yazar
155. Müge Sökmen Metis Yayınları - Editör, Yayıncı, Çevirmen
156. Müjde Başkale İllüstratör
157. Münevver Kızıl
158. Münire Çalışkan Tuğ Yazarı, Editör
159. Müren Beykan Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni, Editör
160. Naciye Dipburun Altın Kitaplar - Dizgi servisi
161. Nalan Çelik Türkiye Yazarlar Sendikası 2.Başkanı
162. Nazlı Berivan Ak Editör, April Yayıncılık
163. Nazlı Gürkaş The Black Cat Ageny - Kurucu Ortak
164. Necmiye Alpay Yazar
165. Nermin Yıldırım Yazar
166. Neslihan Acu Yazar
167. Nesrin Demiryontan Metis - Çevirmen
168. Neşe Açarı Anatolialit Telif ve Tercümanlık
169. Neşe Bakan İlksatır Yayınevi - Editör
170. Nil Ormanlı Balpınar Domingo Yayınevi - Editör
171. Nilay Gökçe Arayıcı Domingo Yayınevi - Editör
172. Nilay Özer Şair, TYS Yönetim Kurulu Üyesi
173. Nilüfer Benal Yazar
174. Nimet Kirşan April Yayıncılık - Editör
175. Nuray Önoğlu Çevirmen
176. Nurdan Gürbilek Yazar
177. Nurhan Suerdem Yazar
178. Onur Bütün Yazar
179. Oya Baydar Yazar
180. Oya Yağcı Yazar
181. Oylum Yılmaz Eriş Kultura Litera Limited -Yazar - Edebiyat Eleştirmeni
182. Özge Açıkkol Editör, Çevirmen
183. Özge Calafato Yazar, AltKitap - Editör
184. Özge Uysal Omega Yayınları – Editör, Telif Hakları Sorumlusu
185. Özlem Akcan Kırmızı Kedi Çocuk - Editör
186. Özlem Tutar İlksatır Yayınları
187. Öznur Özkaya Çevirmen
188. Pelin Buzluk Yazar
189. Pınar Güven İş Bankası Kültür Yayınları - Editör
190. Pınar Öğünç Yazar
191. Rahime Sarıçelik Akademisyen, Yazar
192. Raşel Rakella Asal
193. Raşel Meseri Yazar, Belgeselci
194. Ruken Kızıler İş Bankası Kültür Yayınları - Editör
195. Saadet Özen Everest Yayınları - Yayın Yönetmeni
196. Sadice Alkar Doster
197. Saime Bircan Sak Yazar
198.Samiye Öz
199. Sanem Sirer Siren Yayınları - Yayın Yönetmeni
200. Sara Şahinkanat Yazar
201. Seçil Epik Umami Kitap - Editör
202. Seda Mit İletişim yayınları - Grafiker
203. Sema Kaygusuz Yazar
204. Semrin Şahin Yazar
205. Sena Akalın Çevirmen, Editör
206. Sena Uzunoğlu Domingo yayınevi - Koordinasyon-Operasyon
207. Senem Aytaç Altyazı Sinema Dergisi - Sinema Yazarı
208. Senem Gezeroğlu Yazar
209. Senem Timuroğlu Akademisyen, Yazar
210. Seray Şahiner Yazar
211. Sevengül Sönmez Editör, Eğitimci
212. Sevgi Çifter Kadın Yazarlar Derneği
213. Sevi Sönmez Ajans Letra
214. Sevilay Çelenk Akademisyen, Yazar
215. Sevim Korkmaz Dinç
216. Sibel Çelik Martı Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni
217. Sibel Oral Yazar
218. Sibel Öz Notabene Yayınevi, Editör
219. Simla Sunay Yazar
220. Sinem Sal Yazar
221. Su Başbuğu AltKitap - Editör, Tasarımcı
222. Sultan Gülsün
223. Suna Güler
224. Suzan Demir
225. Süreyya Köle Yazar
226. Şebnem Sunar Can Yayınları - Editör
227. Şehnur Helvacılar Gergedan Yayınları
228. Şengül Can Yazar
229. Şengül Yüksel Dergi Yayın Koordinatörü
230. Şeniz Baş Yazar
231. Şeyda Öztürk Editör, Çevirmen
232. Şirin Etik Can Yayınları - Editör
233. Şükran Yiğit Yazar
234. Şükran Yücel Yazar - Çevirmen
235. Taçlı Yazıcıoğlu Yazar
236. Tekgül Arı Yazar
237. Tuğba Çelik Korat Altkitap Yayınevi - Editör
238. Tuğçe Nida Gökırmak İthaki Yayınları - Editör
239. Yasemin Yazıcı Yazar
240. Yeşim Erdem Yazar
241. Yıldız Temirtürkan Çevirmen, Editör
242. Yonca Dalar Çevirmen
243. Zeynep Alpaslan Yazar
244. Zeynep Direk Akademisyen, Yazar
245. Zeynep Göğüş Yazar
246. Zeynep Özatalay Çizer
247. Zübeyde Abat Koridor Yayıncılık