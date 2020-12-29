Yayıncılık sektöründen 247 kadından 'Uykularınız kaçsın" bildirisi: Cesaretimizin kırılmasına seyirci kalmayacağız

Sosyal medyada bazı kadın yazarların tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş'ın ifşa edilmesinden ardından yeniden gündeme gelen erkek taciziyle ilgili yayıncılık sektöründen 247 kadın "Uykularınız kaçsın" dedi.

Yayıncılık sektöründen birçok kadının imza verdiği ortak metinde "Kadınların sınırları, hakları, başka sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de iktidar sahibi erkekler tarafından ihlal ediliyor" denildi.

"Cinsel şiddetin hem bir suç hem de bir iş güvenliği meselesi olduğunun" altının çizildiği açıklamada tüm kuruluşlar, cinsel tacize karşı etkili önlemler almaya davet edildi.

Metinde şöyle denildi:

"Bizler, yayıncılık sektöründe üreten ve çalışan kadınlar olarak, geçmişte yaşadıklarımızın acısı, yaşayacaklarımızın tedirginliği ve kız kardeşlerimize duyduğumuz sorumlulukla bu duyuruyu kaleme alıyoruz.

İster yayıncı, ister editör, ister yazar, ister çevirmen hangi konumda olursa olsun kadınların sınırları ve hakları, başka sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de, iktidar sahibi erkekler tarafından ihlal ediliyor. Ama nihayet birbirimizden de, bizlere zarar verenlerden de haberdar olmaya başlıyoruz.

Biz, aşağıda imzası bulunan yayıncılık sektöründen kadınlar, cesaretimizin kırılmasına seyirci kalmayacağız. Bunun için, tüm kurum ve kuruluşları cinsel tacize karşı etkili önlemler almaya davet ediyoruz.

Cinsel şiddetin hem bir suç hem de bir iş güvenliği meselesi olduğunun altını çizerek, bu suçun artık kapalı kapılar ardında bir sır olarak kalmaması için, cinsel şiddete uğrayan kadınların adalet arayabileceği güvenli ortamların oluşturulmasını talep ediyoruz."