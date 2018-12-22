Yayıncılık sektörü indirim beklerken e-kitaba zam geldi

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - GAZETE ve dergilerin elektronik ortamda satışında uygulanan KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18’e; elektronik kitap gibi yayınlarda ise yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltildi. Durumu ‘kültür dünyasına vurulmuş anlamsız bir darbe’ olarak nitelendiren Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi Haluk Hepkon, “Kitap fiyatları hızla artıyor, yani kâğıda gelen zamlarla e-kitabın önü açılabilirdi. Yayıncılığın bu dönemde vergi artırımına değil, indirimine ihtiyacı var“ dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da belirtilen değişiklikler sonucu gazete (e-gazete) ve dergilerin (e-dergi) elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimindeki KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18’e, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri teslimindeki KDV oranı ise yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltildi.

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ ÇAĞRIDA BULUNDU

KDV oranlarının yükseltilmesinin ardından Türkiye Yayıncılar Birliği ise, vergi yüklerinin kaldırılarak kültür endüstrisine ve yayıncılık sektörüne destekçi bir tavır alınması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

“TÜRK KÜLTÜR HAYATI İYİCE ÇÖLLEŞİYOR”

Konuyla ilgili olarak DHA’ya konuşan Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi Haluk Hepkon, “E-kitaptaki vergiler yüzde 8’den 18’e yükseldi. Meseleyi iki açıdan ele almak lazım. Birincisi, bu kararlarla Türk kültür hayatı iyice çölleşiyor. Türkiye’de kültür politikalarını düzenleyen yetkililerin, Türk kültür hayatını geliştirmek, okurun kitaba ulaşmasını kolaylaştırmak gibi bir niyetleri olmadığı açığa çıkıyor. Çünkü inşaattan kuyumculuğa kadar uygulanan bir sürü vergi indirimi yayıncılıkta uygulanmıyor. Şunu unutmamak lazım ki Türkiye’nin geleceğini devletten aldıkları teşvikle inşaat yapanlar değil, kitap okuyan kitap okuyan, yazan insanlar belirleyecek” dedi.

İNDİRİM BEKLENİYORDU

Bundan bir süre evvel dövizin artışıyla beraber kâğıtlara uygulanan zammın sektörü olumsuz anlamda çok fazla etkilediğini ifade eden Hepkon, “Seka’nın özelleştirilmesiyle Türk yayıncılığı tamamen dışarıya bağımlı bir hale geldi. Türkiye kendi kültür politikasını gerçekten yerli ve milli kılmak istiyorsa bir an evvel kendi kâğıdını da üretmeli. Ve devletin kitaptaki KDV oranını düşürmesi lazım. Kağıt için fabrikayı bir günde kuramayabilir ama bunu bir günde yapabilirler. KDV indiriminin olması beklenirken gelinen noktada tam tersi bir durum olduğu anlaşıldı. Yayıncılığın bu konudaki talepleri hiç dikkate alınmadı” diye konuştu.

OKUYUCU SAYISI İYİCE DÜŞECEK

E-kitap ve e-derginin Türkiye’de henüz gelişmekte olduğunu kaydeden Hepkon, “Türkiye’de zaten e-kitaba çok ciddi bir ilgi yok. Ama e-kitap kâğıt zamlarından sonra gelişmekte olan, daha fazla tercih edilen bir alandı. Çünkü kitap fiyatları hızla artıyor, yani kâğıda gelen zamlarla e-kitabın önü açılabilirdi. Şimdi bu durumda okuyucu sayısı daha da düşecek. Tümüyle baktığımızda kültür dünyasına vurulmuş anlamsız bir darbe. Yayıncılığın bu dönemde vergi artırımına değil, indirimine, devletin teşviklerine ihtiyacı var” dedi.