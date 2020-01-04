Çizgi roman yayıncısı Sezen Yalçıner yaşamını yitirdi

Zagor, Tom Braks, Mister No, Kızılmaske ve daha birçoğuyla yüzbinleri buluşturan Tay Yayınları Sahibi Sezen Yalçıner yaşamını yitirdi

1960’lı yıllarda, çizgi romanın çarpıcı dönemlerinden birisini ülkemize getiren Sezen Yalçıner, şimdi hâlâ sevilerek okunan Zagor, Tom Braks, Mister No, Kızılmaske ve Flash Gordon gibi sayısız eseri Türkçe'ye kazandırmıştı.

Sezer Yalçıner kimdir?

1937 yılında İstanbul'da doğan Sezen Yalçıner, 1960'ların sonuna doğru başladığı çizgi roman yayıncılığıyla hem 1990'lara değin İtalya kaynaklı kahramanların hem de bunları basan Tay Yayınları'nın popülaritesine ön ayak olmuştur.

Yalçıner, ilk olarak 1969 yılında faaliyete geçirdiği Tay Yayınları bünyesinde Tom Braks adlı haftalık çizgiroman dergisini ve ardından da sayısız çizgiroman kahramanının maceralarını beyaz boynuzlu at logosuyla Türk okuyucusuyla buluşturmuştur. Sezen Yalçıner, Tom Braks'dan sonra 1970'de Zagor, 1971'de Apo, 1972'de kısa ömürlü Anjelik gibi başlıklar izleyerek zaman içinde giderek genişleyecek bir yayın yelpazesine başlangıç yapılmıştır. Bunları 1976'da Yüzbaşı Volkan; ilki 1979 yılında olmak üzere beş ayrı serisiyle Jeriko; 1973, 1984 ve 1988'de Kızılmaske; 1973, 1977, 1985'de Gordon/Flash Gordon ve 1990'ların başında Gordon 'süper albüm'; 1974, 1988'de Mandrake; 1975 ve 1991'de Mister No; 1975 ve 1978'te Bonanza; 1971, 1984, 1987 ve 1991'de Mini Ringo; 1981'de Judas; ilki 1984'de olmak üzere üç ayrı serisiyle Atlantis/Martin Mystère; 1982'deki 40 ciltlik ilk serisinin ardına eklenen iki ayrı serideki çoğu yeni macerayla Alaska/Ken Parker; 1984'de Şerif, 1985'de Jil; 1986'da Yıldırım Kemal; 1988'de Karaoğlan; 1981'de Miki/Miki Fare; 1984'de Temel Reis; izlemiştir.

Yalçıner, 1993'den itibaren kısa bir süreliğine Ecem Yayınları ismi altında yayıncılık girişimini sürdürmüştür. Bu dönemde ise, Yeni Kızılmaske, Yeni Lorel Hardi, Yeni Zagor, Yeni Teksas, Teni Tommiks gibi seriler yayınlamış, üstelik bunları bir süre sonra da albümleştirmiştir.