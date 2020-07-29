Yayıncı kuruluştan 'küme düşme' açıklaması: TFF'nin aldığı kararlar sürpriz oldu, bize de sorulmasını istedik

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'liglerde küme düşme olmaması' kararınının kendileri için sürpriz olduğunu söylerken, "TFF'nin aldığı kararlar bizim için sürpriz oldu. 4 kez son dönemde TFF ile toplandık, kimse bize bu kararlardan bahsetmedi" dedi.
Türkiye futbol liglerinde 2019-20 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Yabancı sınırlaması kararı da bir yıllığına ertelendi.
Yayıncı kuruluştan konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Al-Hudaifi, "18'den 21'e çıkmaya bize sorulmadan karar verildi. Bu bizim tüm maliyetlerimizi etkileyecek. Prodüksiyon maliyetlerimizi artıracak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım" ifadesini kullandı.
"Bize de sorulmasını isterdik"
"Kararlara saygı duyuyoruz ama bu kararın bize de sorulmasını isterdik" diyen Al-Hudaifi, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı verilerle onlara geri dönmek isterdik. Geçen sezon Ankara'da korsan yayın üzerine ciddi toplantı yaptık. Geçen sezondan bu sezona aksiyon alınmadı. Bundan büyük zarar görüyoruz.
"Biz, kulüplerin, TFF'nin ortağıyız. Türkiye markasını, 108 ülkede tanıtıyoruz. Bu karar, benim için çok büyük bir sürpriz oldu.
"Kaç maç olacak, bilmiyoruz. Sezon boyunca bir kulübün kaç maç yapacağını bilmiyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayacak takımlar için de çok kötü."