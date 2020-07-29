Yayıncı kuruluştan 'küme düşme' açıklaması: TFF'nin aldığı kararlar sürpriz oldu, bize de sorulmasını istedik

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'liglerde küme düşme olmaması' kararınının kendileri için sürpriz olduğunu söylerken, "TFF'nin aldığı kararlar bizim için sürpriz oldu. 4 kez son dönemde TFF ile toplandık, kimse bize bu kararlardan bahsetmedi" dedi.

Türkiye futbol liglerinde 2019-20 sezonu için küme düşme kaldırıldı. Yabancı sınırlaması kararı da bir yıllığına ertelendi.

Yayıncı kuruluştan konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan Al-Hudaifi, "18'den 21'e çıkmaya bize sorulmadan karar verildi. Bu bizim tüm maliyetlerimizi etkileyecek. Prodüksiyon maliyetlerimizi artıracak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım" ifadesini kullandı.

"Bize de sorulmasını isterdik"