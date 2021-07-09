Yayıncı kuruluş spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu

Başantrenör Erman Kunter'in spor spikeri olan kızı Roksan Kunter, yayıncı kuruluşun ekranlarında meslek hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı. Kunter, babasının Cholet Basket'teki görevinden istifa ettiğinin haberini canlı yayında sundu.

Tecrübeli antrenör görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu olayın ardından başarılı koçun spiker kızı Roksan Kunter, canlı yayında ilginç bir an yaşadı.

Bein Sports ekranlarında sunuculuk yapan başarılı spiker canlı yayında babasının istifa haberini sundu.

Aralık 2018'den bu yana Cholet Basket'te görev alan Erman Kunter, Fransız ekibinden ayrıldı. Deneyimli başantrenörün 3. Cholet dönemi böylece sona ermiş oldu.

Fransa'da gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenör arasında gösterilen Erman Kunter, küme düşme potasında aldığı Cholet Basket'i 2009-2010 yılında şampiyonluğa ulaştırmıştı.