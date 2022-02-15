Yayıncı firmalara çağrı: Teklifi yükseltin, öyle gelin

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu, söz konusu kuruluşlara, tekliflerini revize etmeleri ve eksiklerini tamamlamaları için 18 Şubat Cuma’ya kadar ek süre tanıdı. Komisyon, 21 Şubat Pazartesi günü son kez toplanarak Süper Lig’in yeni resmi yayıncısını açıklayacak.

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede teklif verme süreci dün sona erdi. 20 Ocak’ta başlayan süreçte, 36’sı yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma, yayın haklarına ilişkin şartname edindi. Söz konusu firmalar tekliflerini dün saat 14.00’e kadar Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çeşitli yollarla ulaştırdı.

Alternatif bir teklif daha geldi

Tekliflerin gelmesinin ardından TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve ihale sürecinde danışmanlık yapan IMG Media firmasının temsilerinden oluşan Yayın Hakları İhalesi Komisyonu, bir toplantı yaparak, teklifleri değerlendirdi. Toplantı sonrası TFF’den yapılan açıklamada, 8 ayrı paket halindeki yayınlar için toplam 14 firmanın teklif verdiğini, bu firmaların birinin ayrıca alternatifli bir öneride bulunduğu bildirildi.

Firmalara ek süre tanındı

Katılımcı firmalara 18 Şubat Cuma gününe kadar ek süre tanındığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; 14 firmaya tekliflerini revize etmeleri ve eksikliklerini gidermeleri için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır.”

TRT ve Turkuaz özetlere talip

İhaleye katılan firmaların 14’ü normal yayın, 1’i bahis sitesinden yayın yapmak için teklif verdi. Paketlerin tamamı için teklif sunup Süper Lig’in tek yayıncısı olmak isteyen firma sayısı ise 2... Biri, mevcut yayıncı beIN Sports, diğeri ise Saran Medya. TRT, Turkuaz, Türk Telekom, Sportsradar ve Türk Telekom ise haber amaçlı özet vs. yayınlara talip oldular.

Komisyon 21 Şubat’ta karar verecek

Yayın haklarından yılda toplam 3 milyar 750 milyon TL civarında gelir elde etmeyi hedefleyen TFF ve Kulüpler Birliği, “Tekliflerinizi yükseltip gelin” dediği firmaların son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü alacak.

Yayın Hakları İhalesi Komisyonu, 21 Şubat Pazartesi günü yeni yayıncıyı açıklayacak. Mevcut durumda 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beİN Sports ya da Saran Medya olacak.