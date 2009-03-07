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Yayına kurye motoruyla yetişti

Sunucu Esra Ceyhan, önceki gün canlı yayına ilginç bir yöntemle yetişti.

07 Mart 2009 02:00

Kanal D'nin kadın programı "Esra Ceyhan'la"nın sunucusu Esra Ceyhan, önceki gün canlı yayına ilginç bir yöntemle yetişti.

Evinden çıktıktan sonra Bayrampaşa sapağına gelen Ceyhan, trafiğin kilitlenmiş olduğunu gördü. Önlerinde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle trafiğin sıkıştığını öğrenen ve bir süre otomobilin içinde bekleyen Esra Ceyhan, yapımcısı Volkan Öksüz'le telefonla irtibat kurdu. Yayına yetişmesi gereken Ceyhan, yakından geçen bir motorlu kuryeyi farketti. Kuryeden yardım isteyen Ceyhan, otomobili ve şoförünü sıkışık trafikte bırakarak yedek kaskı takıp kuryenin arkasına bindi ve canlı yayına böylelikle yetişti. Kurye motoruna atlayıp yayına yetişen Ceyhan, "Seyircilerim, benim her şeyim. Onları asla bekletemem. Ölmediğim sürece de ne yapıp ne edip yayına zamanında yetişirim" dedi.

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