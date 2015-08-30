Yayın Yönetmeni'nden İçişleri Bakanı Altınok'a: Abi büyük gol attın; hediye ettiğin tespihi hep saklayacağım!

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, seçim hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ile kabine listesi açıklanmadan yaklaşık bir saat önce gerçekleşen görüşmesini anlattı. Altınok’un kendisine oltu taşı bir tespih hediye ettiğini belirten Keltiklioğlu, görüşmeden hemen sonra Altınok’un bakan olarak atandığını öğrendiği ve kendisini arayarak "Abi çok büyük bir gol attın" dediğini aktardı. Keltiklioğlu, yazısını “Selami Altınok’un hediye ettiği tesbihi de hayatım boyunca saklayacağımı bilmesini istiyorum” sözleriyle sonlandırdı.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan Hüseyin Çapkın'ın yerine getirilen Altınok'un, İçişleri Bakanlığı'na atanması hakkında "Sürpriz oldu" dediğini aktaran Kelkitoğlu, Altınok'un nitelikleri itibarıyla teklifin şaşırtıcı olmadığını savundu. Kelkitoğlu, "İstanbul’da, özellikle paralel örgütle mücadeledeki dik duruşu, kararlı tavrı nedeniyle hedefe koyulan, emniyetteki paralel unsurları temizleyen böyle bir isme İçişleri Bakanlığı teklif edilmesi kadar doğal bir tasarruf olamaz" ifadesini kullandı.

Murat Kelkitlioğlu’nun Akşam gazetesinde “Yeni İçişleri Bakanı’nın hediyesi” başlığıyla yayımlanan (30 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

Türkiye siyasi tarihinin en önemli dönemeçlerinden biri olan, ülkeyi seçime götürecek yeni kabinenin açıklandığı gün, benim için de tarihi bir gün yaşanıyormuş da haberim yokmuş. Cuma günü daha önce planladığımız gibi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok’la (artık eski müdür, yeni bakan) hasbihal etmek için makamına gittim. Saat 16.45. Yanımda gazetemizin Haber Müdürü Özkan Tamirak da var. Biz görüşmeye girmeden önce, odadan ABD Konsolosu çıktı. Altınok’la yaklaşık 2 saat süren bir sohbet yaptık. Hepimizin aklı yeni açıklanacak kabinedeydi.

‘Acaba sürpriz isimler olabilir miydi?’, ‘Açıklanacak isimler arasında nasıl bir denge gözetilecekti?’ Bütün bu sorular sohbetimizin odak noktasıydı. Bu arada, Erzurumlu olduğunu bildiğim Altınok’un elindeki tesbih gözüme takıldı. Annem de Erzurumlu olduğu için tesbihe karşı özel bir ilgim var. İzin alarak tesbihi incelemeye başladığımda, Altınok çekmecesinden çıkararak, oltu taşı bir tesbih hediye etti.

Makamdan ayrılırken Altınok, çok kısa bir süre içerisinde Akşam gazetesine ziyarete geleceğini söyledi. Malum, grup olarak son dönemde terör örgütlerinin birincil hedefi haline gelmiştik.

Altınok’un yanından ayrılalı daha 1 saat bile olmamıştı ki, telefonum çaldı. Telefondaki ses, ‘Abi biliyor musun, Selami Altınok İçişleri Bakanı oldu’ diyordu. Bilgi karşısında kısa süreli bir şok yaşadım. Daha 1 saat önce beraber olduğumuz İstanbul Emniyet Müdürü, bakan olacağını bana söylememişti. Bir gazeteciye bu kadar kötülük yapılır, böyle haber atlatılır diye düşünmeye başladım. Hemen telefona sarıldım. Altınok’a sitem edecektim. Doğal olarak telefonu çok uzun süre meşguldü. Israrla aramayı sürdürdüm ve kısa bir süre sonra Altınok telefonun karşısındaydı.

Sonuna kadar hak ettݠ

‘Abi çok büyük bir gol attın’ diye konuşmaya başladım. O an, artık İstanbul’un eski emniyet müdürü olan Selami Altınok da böyle bir görevi bilmediğini, kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Kendisini çok yakından tanıdığım için söylediklerine bütün kalbimle inandım.

Gelelim bu görevin sürpriz olup olmadığına.

İstanbul’da, özellikle paralel örgütle mücadeledeki dik duruşu, kararlı tavrı nedeniyle hedefe koyulan, emniyetteki paralel unsurları temizleyen böyle bir isme İçişleri Bakanlığı teklif edilmesi kadar doğal bir tasarruf olamaz. Altınok, sonuna kadar bu görevi hak etti. Bu nedenle böyle bir tasarruf, nitelikleri de göz önünde bulundurulduğunda, kesinlikle sürpriz değildir.

Selami Altınok’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Hediye ettiği tesbihi de hayatım boyunca saklayacağımı bilmesini istiyorum.