Yayın kalitesinde kozmetik

Ekran önünde olmak zor. TV kişiye yaklaşık 5 kilo katıyor, high definition yayın da tüm kusurları gösteriyor.TV ekranına çıkmak, bakımlı ve güzel gözükmek nosyonlarının ötesinde bir itina istiyor. Çünkü normal kilolu insanlar bile TV ekranında olduklarından kilolu görünebiliyor. Yeni teknoloji high definition yayınlar da özellikle yüzlerdeki kusurları belirginleştirmede usta.Ülkemizde az sayıda bu tip yayın olduğu için şimdilik bizim TV yıldızları güvende. Ancak özellikle ABD’de yaygınlaşan kaliteli yayınlar bir kozmetik firmasına bu konu için pazarlama fırsatı getirmiş.Cargo isimli kozmetik firması “High definition make-up blue ray” adlı ürün gamı ile yüksek çözünürlükteki yayınlara hazır. Blue-ray koleksiyonu 2009 Ağustos’ta piyasada olacak.Makyaj öncesiMakyaj sonrası